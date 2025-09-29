Így örült a vendégcsapat a szomszédvári rangadón aratott győzelemnek – videóval

Szezonbeli első pontjait szerezte meg a Tömörkény a Csongrád-Csanád vármegyei futball második vonalában, miután 2–1-re nyert az Algyő II. otthonában. Utóbbi viszont először kapott ki idén a megyekettőben.

Új első van a vármegyei futball második vonalában.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 6. forduló:

Öttömös–Balástya 3–2 (0–1)

Gólszerzők: Ivkovics (54.), Lukac (77.), Usumovics (82.), ill. Martinkovics (10.), Malatinszki (79.).

Domaszék–Röszke 1–1 (1–0)

Gólszerzők: Börcsök (29.), ill. Mulati (65.).

Kiállítva: Kopasz (85. – a Röszkéből).

Mártély–Mindszent 1–2 (0–0)

Gólszerzők: Papp Z. (57.), ill. Bartyik R. (73.), Sylmetaj M. (88.).

UTC–Csengele 1–1 (0–0)

Gólszerzők: Kormos B. (59.), ill. Czombos (57.).

Ásotthalom–Csanytelek 3–1 (0–1)

Gólszerzők: Lengyel (51.), Hevesi M. (58.), Dobák T. (70.).

St. Mihály–Tiszasziget II. 1–1 (0–1)

Gólszerzők: Nagy N. (66.), ill. Fődi (29.).

Algyő II.–Tömörkény 1–2 (1–0)

Gólszerzők: Bozóki (27.), ill. Gyöngyi Zs. (60.), Bartus R. (63.).

Vármegyei III. osztály, 6. forduló:

Kiszombor–Üllés 7–1 (4–1)

Gólszerzők: Sarnyai (5.), Kórász (16., 27.), Kovács A. (32.), Dongó (54. – 11-esből), Kovács D. (63., 70.), ill. Csamangó O. (8.).

Hódmezővásárhelyi TUS–Apátfalva 0–5 (0–2)

Gólszerzők: Lajtár (35., 59.), Kis B. (45. – 11-esből), Farkas V. (75.), Trényi (82.).

Kiállítva: Varga G. (44. – a HTUS-ból).

Makó II.–Földeák 0–1 (0–1)

Gólszerzők: Varga V. (20.).

Mórahalom II.–Zsombó 0–6 (0–3)

Gólszerzők: Király (5.), Mihálffy Zs. (25., 57., 62.), Péter S. (27.), Varga M. (73.).

A Székkutas–Kistelek 0–1-nél félbeszakadt a vendégek kapusának sérülése miatt.

A Pusztamérges–Forráskút mérkőzést november 22-én rendezik meg.

Szabadnapos: a Sándorfalva II.

Vármegyei IV. osztály, 4. forduló, Homokhát csoport:

Zákányszék–Ópusztaszer 7–0 (1–0)

Gólszerzők: Tanács (19.), Szántó (48.), Meleg (53., 65.), Szántó (62.), Tranger (70.), Krisztin-Németh (77.).

Kiállítva: Tóth P. (22. – az Ópusztaszerből).

Kiskundorozsma II.–Ruzsa 5–1 (1–0)

Gólszerzők: Perecz (42., 89.), Benkocs (57.), Tömör (82.), Poljak (90.), ill. Kügler (59.).