Labdarúgás

3 órája

Így örült a vendégcsapat a szomszédvári rangadón aratott győzelemnek – videóval

Címkék#vármegyei futball#Mártély#eredmények#mindszent

A Mindszent 2–1-re megnyerte Mártélyon a szomszédvárak rangadóját, ráadásul az Algyő II. is kikapott, így a vármegyei II. osztály tabellájának az élére álltak. Íme a Csongrád-Csanád vármegyei futball hétvégi eredményei.

Becsei Dávid

Szezonbeli első pontjait szerezte meg a Tömörkény a Csongrád-Csanád vármegyei futball második vonalában, miután 2–1-re nyert az Algyő II. otthonában. Utóbbi viszont először kapott ki idén a megyekettőben.

A vármegyei futball hétvégi eredményei.
Új első van a vármegyei futball második vonalában.
Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 6. forduló: 

Öttömös–Balástya 3–2 (0–1)
Gólszerzők: Ivkovics (54.), Lukac (77.), Usumovics (82.), ill. Martinkovics (10.), Malatinszki (79.). 

Domaszék–Röszke 1–1 (1–0)
Gólszerzők:  Börcsök (29.), ill. Mulati (65.). 
Kiállítva: Kopasz (85. – a Röszkéből). 

Mártély–Mindszent 1–2 (0–0)
Gólszerzők: Papp Z. (57.), ill. Bartyik R. (73.), Sylmetaj M. (88.). 

UTC–Csengele 1–1 (0–0)
Gólszerzők: Kormos B. (59.), ill. Czombos (57.). 

Ásotthalom–Csanytelek 3–1 (0–1)
Gólszerzők: Lengyel (51.), Hevesi M. (58.), Dobák T. (70.). 

St. Mihály–Tiszasziget II. 1–1 (0–1)
Gólszerzők: Nagy N. (66.), ill. Fődi (29.). 

Algyő II.–Tömörkény 1–2 (1–0)
Gólszerzők: Bozóki (27.), ill. Gyöngyi Zs. (60.), Bartus R. (63.). 

Vármegyei III. osztály, 6. forduló:

Kiszombor–Üllés 7–1 (4–1)
Gólszerzők: Sarnyai (5.), Kórász (16., 27.), Kovács A. (32.), Dongó (54. – 11-esből), Kovács D. (63., 70.), ill. Csamangó O. (8.). 

Hódmezővásárhelyi TUS–Apátfalva 0–5 (0–2)
Gólszerzők: Lajtár (35., 59.), Kis B. (45. – 11-esből), Farkas V. (75.), Trényi (82.). 
Kiállítva: Varga G. (44. – a HTUS-ból). 

Makó II.–Földeák 0–1 (0–1)
Gólszerzők: Varga V. (20.). 

Mórahalom II.–Zsombó 0–6 (0–3)
Gólszerzők: Király (5.), Mihálffy Zs. (25., 57., 62.), Péter S. (27.), Varga M. (73.). 

A Székkutas–Kistelek 0–1-nél félbeszakadt a vendégek kapusának sérülése miatt. 

A Pusztamérges–Forráskút mérkőzést november 22-én rendezik meg. 

Szabadnapos: a Sándorfalva II.

Vármegyei IV. osztály, 4. forduló, Homokhát csoport: 

Zákányszék–Ópusztaszer 7–0 (1–0)
Gólszerzők: Tanács (19.), Szántó (48.), Meleg (53., 65.), Szántó (62.), Tranger (70.), Krisztin-Németh (77.). 
Kiállítva: Tóth P. (22. – az Ópusztaszerből). 

Kiskundorozsma II.–Ruzsa 5–1 (1–0)
Gólszerzők: Perecz (42., 89.), Benkocs (57.), Tömör (82.), Poljak (90.), ill. Kügler (59.). 

Pázsit SE–Tömörkény II. 7–0 (4–0)
Gólszerzők: Bönde (8.), Karácsony (17.), Lakatos K. (24., 47.), Katona (29., 84.), Varga T. (87.). 
Kiállítva: Losonczi (77. – a Tömörkény II.-ből). 

Balástya II.–Dóc-Sándorfalva 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Kovács Á. (21. – 11-esből), Kovács S. (94.). 
Kiállítva: Vuletity (87.), ill. Bárkányi (70.). 

Szabadnapos: a Csanytelek II.

Tisza-Maros csoport: 

Eperjes–Csanádpalota 0–2 (0–1)
Gólszerzők: Bognár (7.), Sinoros-Szabó (70.). 

Szegvár–Szatymaz-Sándorfalva 1–1 (0–0)
Gólszerzők: Lakatos A. (90.), ill. Bakó (75.). 

Az SZVSE-Gyálarét–HFC-Erzsébet és Nagymágocs–Kübekháza mérkőzéseket később rendezik.

A vármegyei I. osztály 7. fordulójáról szóló tudósításokat, jókat és nyilatkozatokat ide kattintva olvashatja el.

Így örült a mindszenti csapat a mártélyi sikerének:

