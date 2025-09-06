szeptember 6., szombat

Labdarúgás

3 órája

Meccsdömping a futballpályákon, először rendeznek teljes fordulót

Makó–Algyő rangadót rendeznek a vármegyei I. osztály negyedik körében. Először rendeznek teljes fordulót a vármegyei futball hétvégéjén, mivel utolsóként a IV. osztály küzdelmei is megkezdődnek.

Becsei Dávid

Először rendeznek teljes fordulót a Csongrád-Csanád vármegyei futball 2025–2026-os bajnoki kiírásában. A megyeegyben Makó–Algyő rangadót rendeznek.

Először rendeznek teljes fordulót a vármegyei futball hétvégéjén.
A vármegyei futball I. osztályának 4. fordulójában a fekete mezes Algyő Makóra utazik.
Fotó: Karnok Csaba

A vármegyei futball programja:

Vármegyei I. osztály, 4. forduló, szombat 16.30: Szentes–Hódmezővásárhelyi TUS, Makó–Algyő, Kiskundorozsma–Csongrád, Sándorfalva–Kéménygyártó-Mórahalom. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–Deszk. Vasárnap 16.30: DB Futball Bordány–Tiszasziget. 

Vármegyei II. osztály, 3. forduló, szombat 16.30: Röszke–Csengele, Tömörkény–UTC, St. Mihály–Öttömös, Csanytelek–Mindszent. Vasárnap 16.30: Tiszasziget II.–Mártély, Balástya–Domaszék, Ásotthalom–Algyő II. 

Vármegyei III. osztály, 3. forduló, szombat 16.30: Zsombó–Üllés, Apátfalva–Pusztamérges, Székkutas–Makó II., Kistelek–Forráskút. Vasárnap 16.30: Földeák–Kiszombor, Sándorfalva II.–Hódmezővásárhelyi TUS II. Szabadnapos: a Mórahalom II. 

Vármegyei IV. osztály, Homokhát csoport, 1. forduló, szombat 14 óra: Dóc-Sándorfalva–Ópusztaszer. 16.30: Zákányszék–Balástya II. Vasárnap 16.30: Csanytelek II.–Pázsit SE. Ruzsa–Tömörkény II. Szabadnapos: a Kiskundorozsma II. 

Tisza–Maros csoport, szombat 16.30: Szatymaz-Sándorfalva–HFC-Erzsébet, Eperjes–Szegvár.  Vasárnap 16.30: Csanádpalota–Kübekháza. November 15., 13.30: Nagymágocs–SZVSE-Gyálarét. 

 

