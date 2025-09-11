szeptember 11., csütörtök

Labdarúgás

48 perce

Idegenbeli kihívások várnak a hibátlan csapatokra

Címkék#Sándorfalva#Szentesi Kinizsi#Bordány

Jön a második teljes hétvége. A vármegyei futball pénteki nyitómeccsén az eddig hibátlanul menetelő Bordány az egyelőre pont nélkül álló Hódmezővásárhelyi TUS-hoz látogat, de a vármegyei I. osztály másik pontveszteség nélkül álló csapatára, a Sándorfalvára is idegenbeli meccs vár.

Vajgely Pál

Két olyan csapat van a vármegyei I. osztályban, amely eddigi összes meccsét megnyerte: a Bordány és a Sándorfalva áll 9 ponttal három lejátszott bajnoki után, a hétvégén mindkét gárda idegenben folytatja – előbbi csapat péntek esti vásárhelyi bajnokija nyitja a vármegyei futball programját. A Tiszasziget is három győzelemmel áll, ám már nem veretlen, az egy meccsel többet játszott szigetiek a pont nélküli sereghajtó Deszket fogadják. 

A feketemezes Sándorfalva eddig nem hibázott a bajnokságban, a vármegyei futball hétvégéjén Szegeden lépnek pályára.
A vármegyei II. osztályban a mezőny egyetlen kilencpontos csapata, az UTC a Röszkét látja vendégül, a szentmihályi sportpályán pedig egyelőre két nyeretlen csapat találkozik szombaton. A harmadosztályban a két száz százalékos, a Székkutas és a Földeák is idegenben játszik, és próbálja meg folytatni szériáját.

A vármegyei futball hétvégi kínálata:

Vármegyei I. osztály, péntek, 18 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–DB Futball Bordány. Szombat, 16.30: Kéménygyártó-Mórahalom–Clean Star Complex Dorozsma, Csongrád-Draxi-gép Kft.–Makó FC, M-Perfect Home-Algyő–Szentesi Kinizsi, Tiszasziget–Deszk. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–Sándorfalva

Vármegyei II. osztály, szombat, 16.30: Öttömös–Csanytelek, Domaszék–Tiszasziget II., UTC–Röszke. Vasárnap, 16.30: St. Mihály–Ásotthalom, Algyő II.–Balástya. 17.30: Csengele–Mindszent. A Mártély–Tömörkény meccset március 7-re halasztották.

Vármegyei III. osztály, szombat, 16.30: Pusztamérges–Földeák, Kiszombor–Zsombó. 19 óra: Hódmezővásárhelyi TUS II.–Székkutas. Vasárnap, 16.30: Sándorfalva II.–Kistelek, Mórahalom II.–Apátfalva, Üllés–Forráskút. A Makó FC-Duocor Givaudan szabadnapos.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat, 16.30: Balástya II.–Ruzsa, Dóc-Sándorfalva–Pázsit, Ópusztaszer–Kiskundorozsma II. Vasárnap, 16.30: Csanytelek II.–Tömörkény II. A Zákányszék szabadnapos.

Tisza-Maros csoport, szombat, 16.30: FC Szegvár–SZVSE-Gyálarét, Szatymaz-Sándorfalva–Kübekháza. Vasárnap, 16.30: Nagymágocs–Csanádpalota, HFC-Erzsébet–Eperjes.

 

