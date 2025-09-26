szeptember 26., péntek

Labdarúgás

1 órája

Újabb örökrangadót hoz a vármegyei labdarúgás hétvégéje

Címkék#Hódmezővásárhelyi TUS#Mindszent#Algyő

A második fogadja az éllovast Tiszaszigeten. Az utolsó szeptemberi hétvége bőven tartogat fontos meccseket a Csongrád-Csanád vármegyei futballban, az élvonalban az első két helyen álló csapat találkozik, míg Mártélyra a szomszédvár Mindszent érkezik szombaton.

Vajgely Pál

Már csak egyetlen veretlen csapat van a vármegyei I. osztály idei szezonjában, miután múlt héten a Bordány odahaza kapott ki az Algyőtől. A Sándorfalva viszont még pontot sem vesztett, és vezeti a bajnokságot, szombaton pedig ahhoz a Tiszaszigethez látogat a vármegyei futball hétvégéjének egyik kiemelt mérkőzésén, amely három ponttal mögötte a második helyen áll a tabellán. A két csapat a kupában találkozott egymással, akkor a Sándorfalva magabiztos, 7–0-ás sikert aratott.

A feketemezes Sándorfalva Tiszaszigeten játssza a vármegyei futball egyik rangadóját, a SZEOL SC-FK Szeged ismét hazai környezetben játszik.
A feketemezes Sándorfalva Tiszaszigeten játssza a vármegyei futball egyik rangadóját, a SZEOL SC-FK Szeged ismét hazai környezetben játszik. Fotó: Török János

A másodosztályban a szomszédvárak csatáznak Mártélyon, ahová a Mindszent érkezik, míg a listavezető Algyő II. a sereghajtó Tömörkényt fogadja. A vármegyei III. osztályban a két hibátlan csapat közül a Székkutas hazai pályán folytathatja a szériáját, míg a Földeák Mórahalomra utazik a hatodik fordulóban. 

A vármegyei futball hétvégi programja

Vármegyei I. osztály, szombat, 16 óra: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Szentesi Kinizsi, Csongrád-Draxi-Gép Kft.–DB Futball Bordány, M-Perfect Home-Algyő–Hódmezővásárhelyi TUS, Deszki SC–Clean Star Complex Dorozsma, Tiszasziget–Sándorfalva. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–Makó FC.

Vármegyei II. osztály, szombat, 16 óra: Öttömös–Balástya, Domaszék–Röszke, Mártély–Mindszent, UTC–Csengele. Vasárnap, 16 óra: Ásotthalom–Csanytelek, St. Mihály–Tiszasziget II., Algyő II.–Tömörkény.

Vármegyei III. osztály, szombat, 16 óra: Székkutas–Kistelek, Kiszombor–Üllés. 17 óra: Hódmezővásárhelyi TUS II.–Apátfalva. Vasárnap, 15 óra: Makó FC-Duocor-Givaudan–Földeák. 16 óra: Mórahalom II.–Zsombó. A Pusztamérges–Forráskút meccset november 22-re halasztották, a Sándorfalva II. szabadnapos.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat, 16 óra: Zákányszék–Ópusztaszer, Kiskundorozsma II.–Ruzsa. Vasárnap, 9 óra: Pázsit–Tömörkény. 16 óra: Balástya II.–Dóc-Sándorfalva. A Csanytelek II. szabadnapos.

Tisza-Maros csoport, szombat, 16 óra: SZVSE-Gyálarét–HFC-Erzsébet, Eperjes–Csanádpalota, FC Szegvár–Szatymaz-Sándorfalva. Vasárnap, 16 óra: Nagymágocs–Kübekháza. 

