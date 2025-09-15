Három hibátlan csapat maradt a vármegyei II. és III. osztályban

Négy forduló után a vármegyei futball II. osztályban még hibátlan az UTC, akárcsak a vármegyei III. osztályban a Földeák és a Székkutas.

A vármegyei futball IV. osztályának Homokhát csoportjában potyogtak a gólok.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály, 4. forduló: Öttömös–Csanytelek 2–0 (1–0), gólszerzők: Lukac (23.), Bernáth (90.). Domaszék–Tiszasziget II. 0–3 (0–1), gsz.: Fődi (26.), Balla (59.), Kovács K. (79.). Kiállítva: Institórisz (79.). UTC–Röszke 4–2 (1–1), gsz.: Sós (29.), Kormos B. (57., 92.), Istókovics (73.), ill. Csúri Á. (35.), Szalma (79.). St. Mihály–Ásotthalom 2–1 (2–0), gsz.: Nagy N. (15.), Császi (27.), ill. Szász (70.). Algyő II.–Balástya 3–1 (2–1), gsz.: Daróczi L. (34.), Tóth M. (36.), Török (87.), ill. Gera (6.). Csengele–Mindszent 2–4 (1–1), gsz.: Kócsó (39.), Szécsényi (73.), ill. Rakozov (18., 50.), Kiss T. (47.), Urbán (94.). Kiállítva: Kovács Zs. (51.). A Mártély–Tömörkény mérkőzést március 7-én rendezik meg.

Vármegyei III. osztály, 4. forduló: Pusztamérges–Földeák 1–4 (1–1), gsz.: Kozla (45.), ill. Horváth G. (18., 61.), Bálint M. (79.), Fóris (86.). Kiszombor–Zsombó 4–1 (2–0), gsz.: Kórász (1.), Cseh (32.), Kovács D. (62.), Tézsla (75.), ill. Dudás (85.). Hódmezővásárhelyi TUS–Székkutas 1–2 (0–1), gsz.: Tatár (86.), ill. Szikszai (23.), Szabó I. (58.). Sándorfalva II.–Kistelek 3–2 (1–1), gsz.: Osvald (40., 73.), Szabó B. (55.), ill. Cseh (7.), Csikós (70.). Kiállítva: Gémes R. (88. – a Sándorfalva II.-ből). Mórahalom II.–Apátfalva 2–4 (0–2), gsz.: Gercsó (65., 87.), ill. Veréb (19., 55., 60.), Pici (34.). Üllés–Forráskút 1–2 (1–0), gsz.: Salánki (44.), ill. Berta (55., 69.). Szabadnapos: a Makó II.

Vármegyei IV. osztály, 2. forduló, Homokhát csoport: Balástya II.–Ruzsa 9–0 (7–0), gsz.: Tóth A. (3., 34.), Gyóni (13.), Tisza (19.), Tóth B. (24., 28.), Vuletity (29.), Horváth M. (72.), Dorogi (80.). Dóc-Sándorfalva–Pázsit SE 6–0 (4–0), gsz.: Tóth A. (2., 45., 50.), Tóth Á. (24., 25.), Huszka (85.). Ópusztaszer–Kiskundorozsma II. 0–7 (0–6), gsz.: Tömör (6.), Oroszi (8.), Perecz (11.), Szabó A. (23.), Katona (40.), Benkocs (43.), Lesznek (74.). Csanytelek II.–Tömörkény II. 10–3 (5–2), gsz.: Moszheim (7.,70.), Juhász K. (11.), Hriazik (20., 25., 44., 77., 82.), Potor (80.), Biliczki Zs. (88.), ill. Gulyás Sz. (26.), Gyöngyi Zs. (28.), Sánta (89.). Szabadnapos: a Zákányszék.