Labdarúgás

1 órája

Megvan a vármegyei kupadöntő 2026-os helyszíne, ünnepi finálé a cél

Címkék#vármegyei kupa#DB Futball Bordány SK#Kiss-Patik Péter#labdarúgás

Egy komplex esemény szervezésével az a cél, hogy ezer szurkoló előtt léphessenek pályára a csapatok. A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa 2026-os döntőjének a helyszíne Bordány lesz. Ezt a BSK elnöke, Kiss-Patik Péter jelentette be a klub közösségi oldalán.

Becsei Dávid

2022 után 2026-ban is Bordányban rendezik meg a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei kupa döntőjét labdarúgásban. Akkor az SZVSE 7–1-re győzte le a Deszket a fináléban. A Bordány Sportkör eltökélt célja, hogy egy komplex esemény szervezésével ezer szurkoló előtt játssza majd a két csapat a finálét.

Bordányban rendezik a 2026-os vármegyei kupa döntőjét.
A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa legutóbbi győztese a Sándorfalva volt.
Fotó: Karnok Csaba

A Bordány SK még augusztus elején jelezte a Magyar Labdarúgó-szövetség Csongrád-Csanád vármegyei Igazgatóságának, hogy négy év után ismét a vármegyei kupa döntőjének helyszíne szeretne lenni a nagyközség. Kiss-Patik Péter klubelnök a bejelentésben kiemelte, hogy a kupafinálé számos különlegességet, újszerű, innovatív megoldást tartalmaz majd, igazi "unikum" lesz a kupadöntők történetében a Homokhátság Szívében megrendezett döntő.

A labdarúgás ünnepe a cél

– Hamarosan elkezdődnek az egyeztetések a részletekről, de egy konkrét célt kitűztünk magunknak, hogy olyan komplex eseményt szervezünk jövőre, amellyel elérjük azt, hogy ezer néző előtt játszhassanak a döntőben szereplő csapatok. Nagy vállalás, de biztos vagyok benne, hogy összefogva a labdarúgás igazi ünnepe lesz 2026-ban Bordányban ez az esemény. Hab a tortán kétségkívül az lehetne, ha az egyik csapat a döntőben a DB FUTBALL Bordány gárdája lenne – nyilatkozta Kiss-Patik Péter klubelnök.

A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa 2025–2026-os kiírása a legjobb 32 közötti mérkőzéseknél tart. Tizenkét csapat már bejutott a legjobb 16 közé, négy mérkőzést viszont később rendeznek, van, amelyiket csak 2026-ban.

A legutóbbi vármegyei kupadöntőt a Sándorfalva 2–1-re nyerte meg Csongrádon a Makó FC ellen.

A 2025-ös vármegyei kupa trófeájának az átadása:

 

 

