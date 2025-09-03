Mesterötös is született a vármegyei kupa rangadóján

Minden megrendezett párharcból a magasabb osztályban játszó csapat jutott tovább a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa második fordulójában. A Kiszombor–Öttömös mérkőzés rendes játékideje 2–2-es döntetlennel ért véget, így az alacsonyabb osztályban játszó hazaiak jutottak tovább.

A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa második fordulójában több mérkőzés is gólgazdag kilencvan percet hozott.

Fotó: Gémes Sándor

A két legjobb formában lévő vármegyei I. osztályú futballcsapat rangadóját a Sándorfalva nyerte meg 7–0-ra a Tiszasziget ellen. A hazaiaknál Rabecz Valter mesterötöst szerzett.

Eredmények, Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa, 2. forduló:

Domaszék–Hódmezővásárhelyi TUS 2–5 (0–4)

Gólszerzők: Lippai D. (61.), Fodor Á. (82.), ill. Buzás (8.), Becsek (22., 36.), Bánfi (25.), Telek (55.).

Kiszombor–Öttömös 2–2 (2–1)

Gólszerzők: Kovács D. (39.), Dongó (43.), ill. Miklós-Balogh (41.), Csirics (83.).

Mártély–St. Mihály 14–0 (6–0)

Gólszerzők: Papp Z. (5., 38., 76., 81.), Papp E. (19., 35., 58., 64.) Papp N. (23., 34., 74.), Meszlényi (62., 71.), Kristó (84.).

Tömörkény–DB Futball Bordány 1–5 (1–4)

Gólszerzők: Gyöngyi Zs. (5.), ill. Kovács D. (3., 34.), Kovács K. (30., 37. 55.)

Ásotthalom–SZEOL SC-FK Szeged 2–5 (1–2)

Gólszerzők: Papdi G. (8., 77.), ill. Bucholcz B. (15, 65., 79.), Indre (40.), Fodor P. (90.).

Forráskút–Kéménygyártó-Mórahalom 0–1 (0–1)

Gólszerzők: Német J. (16. – öngól).

Üllés–Szentesi Kinizsi 1–4 (1–1)

Gólszerzők: Turcsik (21.), ill. Illés Á. (24.), Papp M. (68.), Bartucz B. (72.), Koncz Zs. (90.).

Mindszent–Clean Star Complex Dorozsma 1–4 (1–1)

Gólszerzők: Rakozov (30.), ill. Csizmadia (6.), Ottlik Márk (51., 60.), Szil (78.).

Sándorfalva–Tiszasziget 7–0 (2–0)

Gólszerzők: Rabecz V. (28., 45., 46., 55., 56.), Osvald (80.), Rabecz B. (81.).

Székkutas–M-Perfect Home Algyő 0–8 (0–1)

Gólszerzők: Szabó L. (14., 81.), Kardos (47., 48., 53.), Varga Z. (61.), Farkas G. (85.), Csányi (88.).

UTC–Deszk 3–4 (2–0)

Gólszerzők: Kormos B. (6., 30. – 11-sből), Sós (60.), ill. Pióker Ta. (53., 70., 90.), Szántó (79.).

Csanytelek–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 0–3 (0–2)

Gólszerzők: Czékus (15., 85.), Palásti (45.).