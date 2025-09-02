A két legjobb formában lévő csapat találkozik egymással a vármegyei kupában

Augusztus derekán rendezték meg a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első fordulóját, amely után kialakult a legjobb harminckettő mezőnye. A második fordulóban húsz csapat, a komplett vármegyei I. osztályú mezőny, valamint a megyekettő kiemelt együttesei is csatlakoznak a küzdelmekhez.

A fekete mezes Sándorfalva a remek formának örvendő Tiszaszigetet fogadja a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa második fordulójában.

Fotó: Karnok Csaba

A vármegyei kupa második körének legnagyobb rangadóját egyértelműen a Sándorfalva–Tiszasziget mérkőzés jelenti az aktuális formák alapján. A tiszaszigetiek három meccs után 15–4-es gólkülönbséggel – a SZEOL SC-FK Szeged, a Szentesi Kinizsi és a Mórahalom ellen is öt-öt gólt jegyeztek – vezetik hibátlanul a tabellát, de a Sándorfalva is megnyerte mindkét idei bajnokiját, miközben a MOL Magyar Kupa országos főtábláján a második fordulóban csak hosszabbításban tudta legyőzni az NB III.-as Hódmezővásárhelyi FC.

Program, Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa, 2. forduló:

Szerda, 17 óra: Domaszék–Hódmezővásárhelyi TUS, Kiszombor–Öttömös, Mártély–St. Mihály, Tömörkény–DB Futball Bordány, Ásotthalom–SZEOL SC-FK Szeged, Forráskút–Kéménygyártó-Mórahalom, Üllés–Szentesi Kinizsi, Mindszent–Clean Star Complex Dorozsma, Sándorfalva–Tiszasziget, Székkutas–M-Perfect Home-Algyő, UTC–Deszk, Csanytelek–Csongrád-Draxi-Gép Kft. November 22., 13 óra: Nagymágocs–Balástya. 2026-ban játsszák: Pusztamérges–Röszke. Pázsit SE–Kistelek, Csengele–Makó FC.