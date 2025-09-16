szeptember 16., kedd

Egyelőre nincs kint a vízből a vásárhelyi kosárcsapat

Továbbra is nehéz helyzetben vannak. A Vásárhelyi Kosársulitól többen is távoztak a nyár folyamán, a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjának rajtja előtt a Békéscsabával gyakorolnak hazai környezetben.

Munkatársunktól

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy veszélybe került a Vásárhelyi Kosársuli jövője. A fennállása harmincadik évében álló klub pénzügyi nehézségekkel küzd, és mint Szabó Attila, a klub elnöke elmondta, a csapat ugyan elkezdte a felkészülést a következő szezonra, de az egyesület még nincs kint a vízből.

Fotó: Vásárhelyi Kosársuli

–  Már leér a lábunk és kapunk levegőt, és dolgozunk a vízszint további apadásáért. A Hódkertész Kft. támogatása mellett a Bodrogi Bau Kft.-től érkező emelt hozzájárulásnak köszönhetően nyugodtabb körülmények között várjuk a bajnoki rajtot – tette hozzá Szabó Attila.

Többen is távoztak a Vásárhelyi Kosársulitól

A Kosársuli vezetőedzője az új szezonban Sasa Vejinovic lesz. Az előző idényben szerepelt csapatból távozott Orgona Gergő, aki Bajára igazolt, Borbáth Balázs a sporttól távolabb, az élet más területén próbálja ki magát, valamint a két saját nevelésű játékos, Knyur Soma és Nagy Noel a tanulmányai miatt nem játszik tovább a Kosársuliban. Mint Szabó Attila kitért rá, van még szabad pozíció a keretben, ám további forrásokra lesz szükségük ahhoz, hogy létszámban növekedjenek.

Az egyesület az elmúlt hetekben többször is a szurkolókhoz fordult támogatásért. A Kosársuli vezetése hálás minden segítségért. Külön köszönet illeti azokat a magánszemélyeket, akik az elmúlt időszakban adományaikkal támogatták a csapatot, hiszen minden forint számít a közösség fennmaradásához és a vásárhelyi kosárlabda jövőjéhez.

A Vásárhelyi Kosársuli Békéscsabán játszott felkészülési mérkőzést, majd szintén a viharsarkiakkal gyakorol pénteken, ám ezúttal már hazai környezetben. A bajnoki rajtra sem kell már sokat várni, hiszen szeptember 26-án, pénteken játssza szezonbeli első meccsét a bajnokságban a vásárhelyi csapat, amikor is 18.30-tól a Pénzügyőrt fogadják a Hódtói sportcsarnokban, majd egy héttel később Győrbe látogatnak.

 

