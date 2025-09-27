Bokasérülésével küzdve is hét triplát jegyzett a vásárhelyi kosaras

Az újonc Pénzügyőrt fogadta az elmúlt időszakban sok nehézséggel küzdő Vásárhelyi Kosársuli a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjában. A fővárosiak kezdtek jobban, majd a második negyed közepén már 14 ponttal vezettek. Az utolsó tíz percre ledolgozta hátrányát a Kosársuli, így 50–50-ről jöhetett a záró negyed. Ekkor a vásárhelyiek produkáltak egy 14–0-ás szériát, Kelemen két triplájával eldöntötte a meccset: 55–58-ról 69–58-ra fordított a vásárhelyi csapat, amely innen nem is engedte ki a kezéből a meccset, és végül 10 ponttal nyert: Kelemen Balázs egymaga hét triplát jegyzett a meccsen.

Kelemen Balázs távoli dobásai győzelmet értek a Vásárhelyi Kosársulinak. Fotó: hunbasket.hu

Saša Vejinović: – Először is szívből köszönöm a szurkolóknak, hogy eljöttek a mérkőzésre fizetős belépők és bérletek mellett is. Úgy érzem, a srácok ennek érzik is a súlyát és az utolsó erőkig hajtottak. Emelem kalapom Kelemen Balázs előtt, aki az egész hetet kihagyta bokasérülés miatt és ma begyógyszerezve vállalta a játékot, és ő sem akárhogyan. A mérkőzésről annyit, hogy igaz, idegesen kezdtük a szezont, de sikerült ezt átlépnünk, és legyőzni első ellenfelünket. Megyünk tovább.

Vásárhelyi Kosársuli–Pénzügyőr SE 76–66 (19–28, 16–13, 15–9, 26–16)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 1. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Kovács, Radnóti, Sellei.

Kosársuli: Bősz 8/3, Balogh 9/3, Kelemen 21/21, Bálint 23/6, Utasi 10. Cserék: Kruzslicz 3, Rostás 2. Vezetőedző: Saša Vejinović.

Pénzügyőr: Lőrincze 13, Csomós 15/12, Virág 2, Oroszi 3/3, Takács 7. Cserék: Varga 21/6, Mogyorós 5/3, Biber. Vezetőedző: Király Márió.