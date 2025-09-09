Európa-bajnoki bronzérem után felnőtt válogatott meghívót kapott a szentesi vízilabdázó

Végletekig kiélezett, fordulatos mérkőzést játszott a magyar női vízilabda-válogatott az U18-as Európa-bajnokság bronzmérkőzésén. Horváth Zsófiék Olaszország legjobbjait győzték le 15–11-re úgy, hogy az utolsó negyedet 5–0-ra nyerték meg, miután a záró nyolc percet még 11–10-es hátrányból kezdték meg.

Az U18-as magyar női vízilabda-válogatott tagja az Európa-bajnoki bronzéremmel a nyakukban.

Forrás: Magyar Vízilabda-szövetség

Az U18-as Eb elődöntőjében a végső győztes spanyol lányoktól kaptak ki a magyarok 18–14-re. A második negyed elképesztő gólesőt hozott, abban egy 10–5-ös etappal alapozták meg sikerüket a hispánok, miután az első negyedet követően még 3–0-ra vezettünk. A negyeddöntőt a horvátok ellen nyerték meg Horváth Lucáék 15–11-re, míg a csoportkör során Törökországot 17–5-re, Hollandiát pedig 15–7-re győzték le a magyarok, az olaszoktól pedig döntetlent hozó rendes játékidő után kaptak ki büntetőkkel.

A szentesi ikerpár ezen a nyáron az U18-as Eb mellett az U20-as világbajnokságon is medencébe ugrott. Ott viszont nem érte el a csapat a célját, döntetlent játszottak a negyeddöntőben a spanyolokkal, majd büntetőkkel kikaptak tőlük Brazíliában a negyeddöntőben.

Meghívó a felnőtt vízilabda-válogatottba

A centerként játszó Horváth Zsófi remek nyáron van túl, hiszen pályafutása során először kapott most meghívót a felnőtt válogatottba. Cseh Sándor szövetségi kapitány tervei között négy mini, egynapos edzőtábor szerepel az ősz során. Ezen az elsőn több friss U18-as Eb-bronzérmes is lehetőséget kap, köztük Horváth Zsófi, de ott lesz az összetartáson a a BVSC szentesi születésű klasszis centere, Dömsödi Dalma is.