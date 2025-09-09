szeptember 9., kedd

Ádám névnap

28°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Európa-bajnoki bronzérem után felnőtt válogatott meghívót kapott a szentesi vízilabdázó

Címkék#Horváth Zsófi#világbajnokság#vízilabda#eb

Sikeresen zárult az utánpótlás tornák nyári sorozata. Az U18-as magyar női vízilabda-válogatott Európa-bajnoki bronzérmes lett Máltán. A győzelemből két szentesi születésű játékos vette ki a részét, Horváth Zsófia és Horváth Luca jelenleg az Eger játékosai.

Becsei Dávid

Végletekig kiélezett, fordulatos mérkőzést játszott a magyar női vízilabda-válogatott az U18-as Európa-bajnokság bronzmérkőzésén. Horváth Zsófiék Olaszország legjobbjait győzték le 15–11-re úgy, hogy az utolsó negyedet 5–0-ra nyerték meg, miután a záró nyolc percet még 11–10-es hátrányból kezdték meg.

Szépen zárult a magyar vízilabda nyara.
Az U18-as magyar női vízilabda-válogatott tagja az Európa-bajnoki bronzéremmel a nyakukban.
Forrás: Magyar Vízilabda-szövetség

Az U18-as Eb elődöntőjében a végső győztes spanyol lányoktól kaptak ki a magyarok 18–14-re. A második negyed elképesztő gólesőt hozott, abban egy 10–5-ös etappal alapozták meg sikerüket a hispánok, miután az első negyedet követően még 3–0-ra vezettünk. A negyeddöntőt a horvátok ellen nyerték meg Horváth Lucáék 15–11-re, míg a csoportkör során Törökországot 17–5-re, Hollandiát pedig 15–7-re győzték le a magyarok, az olaszoktól pedig döntetlent hozó rendes játékidő után kaptak ki büntetőkkel.

A szentesi ikerpár ezen a nyáron az U18-as Eb mellett az U20-as világbajnokságon is medencébe ugrott. Ott viszont nem érte el a csapat a célját, döntetlent játszottak a negyeddöntőben a spanyolokkal, majd büntetőkkel kikaptak tőlük Brazíliában a negyeddöntőben.

Meghívó a felnőtt vízilabda-válogatottba

A centerként játszó Horváth Zsófi remek nyáron van túl, hiszen pályafutása során először kapott most meghívót a felnőtt válogatottba. Cseh Sándor szövetségi kapitány tervei között négy mini, egynapos edzőtábor szerepel az ősz során. Ezen az elsőn több friss U18-as Eb-bronzérmes is lehetőséget kap, köztük Horváth Zsófi, de ott lesz az összetartáson a a BVSC szentesi születésű klasszis centere, Dömsödi Dalma is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu