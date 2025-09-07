szeptember 7., vasárnap

Férfi vízilabda OB I.

1 órája

Két dolog hiányzott a Szentes újabb nagy bravúrjához

Címkék#Metalcom Szentes#Semmelweis OSC#somogyi Balázs#vízilabda

Nem tudta megismételni egy héttel korábbi extra teljesítményét a Metalcom Szentes a Semmelweis OSC ellen. A Kurca-partiak a Magyar Kupában még legyőzték hazai környezetben az újbudaiakat, egy héttel később viszont a férfi vízilabda OB I. nyitófordulójában már a vendégek bizonyultak jobbnak, Tóth László tanítványai 16–12-re nyertek a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában.

Becsei Dávid

Annak ellenére bízhatott a jó kezdésben a Metalcom Szentes, hogy a férfi vízilabda OB I. nyitófordulójában a nyáron óriási változásokon átment, de jó erőkből álló Semmelweis OSC-t fogadta. Hogy miért? Azért, mert egy héttel korábban a BENU Magyar Kupa szentesi csoportjában döntőnek beillő mérkőzésen nagyszerű védekezésének és Grieszbacher Márk kapusbravúrjainak is köszönhetően 9–7-re már sikerült egyszer legyőznie.

Az OSC Szentesen nyert a férfi vízilabda OB I. 1. fordulójában.
Kevesebb jó blokkja akadt a fehér sapkás szentesieknek a férfi vízilabda OB I. szezonnyitóján, mint a két csapat egy héttel korábbi kupameccsén.
Fotó: Vidovics Ferenc

Alig másfél perc elteltével ráerősítettek erre a szentesiek, hiszen első két támadásukat egyaránt gólra váltották, 2–0. Öt perc elteltével viszont már 2–2 állt az uszoda eredményjelzőjén, sőt, a vendégek át is vették a vezetést, de Szatmári még az első negyed vége előtt egalizálni tudott, 3–3.

Gólzáport hozott a második felvonás, amelynek elején két góllal ellépett az OSC (4–6). Viszonylag gyorsan eltüntette ezt a különbséget a tábláról a hazai csapat, az utolsó két percre viszont “befagyott” az eredmény 7–8-on, így féltávnál a vendégek jártak előrébb.

A nagyszünet után dőlt el

A harmadik negyed viszont sorsfordítónak bizonyult. A vendégek kapták el jobban a fonalat, két gyors gólnak köszönhetően elhúztak hárommal, majd ezt sokáig tartották. A negyedik negyedre már négygólos különbséggel fordultak rá (9–13).

Összességében hiába támadott jobban első idei bajnokiján a Szentes az OSC ellen, mint a kupában, hátul kevésbé zártak jól a hazaiak, így egyértelmű, 16–12-es vereséget szenvedtek.

Honvéd-meccsek jönnek

A bajnokság október 11-én a Honvéd otthonában folytatódik a Metalcom számára, szombaton viszont a Magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonásán lesz a Honvéd vendége a Somogyi-csapat.

Somogyi Balázs: – Gratulálok az OSC-nek és Tóth Lacinak a győzelemhez, mert hatalmasat fordítottak egy hét alatt a játékképén. A kupamérkőzésen sikerült őket kevés gólon tartanunk, most viszont rengeteget kaptunk, hiányoztak az extra blokkjaink és védéseink, amik a múlt héten megvoltak. Küzdöttünk, hajtottunk, támadásban több gólt lőttünk, mint egy hete, de ez sem volt elég sajnos a sikerhez.

E.ON férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 1. forduló:

Metalcom Szentes–Semmelweis OSC 12–16 (3–3, 4–5, 2–5, 3–3)
Szentes. Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Csanádi, Petik.
Szentes: Grieszbacher – Asanin 4, Tóth Gy., Szatmári 2, Bozó 1, Kürti-Szabó M. 1, Hajdu 2. Csere: Pászti (kapus), Takács J. 2, Makán R., Papp P., Pellei F., Horváth Á., Kiss Z. Vezetőedző: Somogyi Balázs.
OSC: Szitás – Sziládi 4, Sedlmayer, Mészáros 3, Gál 4, Hessels S. 2, Varga B. 1. Csere: Tátrai T. 1, Illés H., Simon S., Klár, Hessels B., Tóth K. Vezetőedző: Tóth László.
Gól –emberelőnyből: 4/12, ill. 6/10.
Ötméteresből: 2/2, ill. 0/1.
Kipontozódott: Kürti-Szabó M., ill. Illés H., Simon S.

 

