Két dolog hiányzott a Szentes újabb nagy bravúrjához

Annak ellenére bízhatott a jó kezdésben a Metalcom Szentes, hogy a férfi vízilabda OB I. nyitófordulójában a nyáron óriási változásokon átment, de jó erőkből álló Semmelweis OSC-t fogadta. Hogy miért? Azért, mert egy héttel korábban a BENU Magyar Kupa szentesi csoportjában döntőnek beillő mérkőzésen nagyszerű védekezésének és Grieszbacher Márk kapusbravúrjainak is köszönhetően 9–7-re már sikerült egyszer legyőznie.

Kevesebb jó blokkja akadt a fehér sapkás szentesieknek a férfi vízilabda OB I. szezonnyitóján, mint a két csapat egy héttel korábbi kupameccsén.

Fotó: Vidovics Ferenc

Alig másfél perc elteltével ráerősítettek erre a szentesiek, hiszen első két támadásukat egyaránt gólra váltották, 2–0. Öt perc elteltével viszont már 2–2 állt az uszoda eredményjelzőjén, sőt, a vendégek át is vették a vezetést, de Szatmári még az első negyed vége előtt egalizálni tudott, 3–3.

Gólzáport hozott a második felvonás, amelynek elején két góllal ellépett az OSC (4–6). Viszonylag gyorsan eltüntette ezt a különbséget a tábláról a hazai csapat, az utolsó két percre viszont “befagyott” az eredmény 7–8-on, így féltávnál a vendégek jártak előrébb.

A nagyszünet után dőlt el

A harmadik negyed viszont sorsfordítónak bizonyult. A vendégek kapták el jobban a fonalat, két gyors gólnak köszönhetően elhúztak hárommal, majd ezt sokáig tartották. A negyedik negyedre már négygólos különbséggel fordultak rá (9–13).

Összességében hiába támadott jobban első idei bajnokiján a Szentes az OSC ellen, mint a kupában, hátul kevésbé zártak jól a hazaiak, így egyértelmű, 16–12-es vereséget szenvedtek.

Honvéd-meccsek jönnek

A bajnokság október 11-én a Honvéd otthonában folytatódik a Metalcom számára, szombaton viszont a Magyar Kupa negyeddöntőjének első felvonásán lesz a Honvéd vendége a Somogyi-csapat.

Somogyi Balázs: – Gratulálok az OSC-nek és Tóth Lacinak a győzelemhez, mert hatalmasat fordítottak egy hét alatt a játékképén. A kupamérkőzésen sikerült őket kevés gólon tartanunk, most viszont rengeteget kaptunk, hiányoztak az extra blokkjaink és védéseink, amik a múlt héten megvoltak. Küzdöttünk, hajtottunk, támadásban több gólt lőttünk, mint egy hete, de ez sem volt elég sajnos a sikerhez.