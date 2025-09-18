szeptember 19., péntek

Női vízilabda

8 órája

Hazai bajnokival indít a Szeged és a Szentes is a női OB I.-ben

Címkék#Valdor Szentes#SZVE Goodwill Pharma Fortacell#női vízilabda

A Magyar Kupa csoportmérkőzései után a bajnokság is megkezdődik. Szombaton teljes fordulóval elindul a női vízilabda OB I. új idénye. Mindkét Csongrád-Csanád vármegyei csapat hazai környezetben indítja a bajnokságot erős ellenféllel.

Becsei Dávid

A 2025–2026-os szezon küzdelmei az elmúlt hétvégén a női vízilabda BENU Magyar Kupa kvalifikációs csoportmérkőzéseivel vette kezdetét. A Valdor Szentessel 2016 óta nem történt meg, hogy ne jusson tovább, most viszont igen, mivel a házigazda Győrtől és a III. kerületi TVE-től is vereséget szenvedett. A Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell viszont a BVSC elleni sima veresége után magabiztosan győzte le a KSI-t, így a csoport második helyén továbbjutott. A negyeddöntőben a négy közé kerülésért a tavalyi bajnok, kupaezüstérmes Ferencváros lesz a szegediek ellenfele október 10-én és 11-én. A továbbjutás oda-visszavágós rendszerben dől el.

Kezdődnek a női vízilabda OB I. küzdelmei.
Bódi Fruzsina ebben az idényben is az SZVE Goodwill Pharma Fortacell játékosa lesz a női vízilabda OB I.-ben.
Fotó: Török János

Korábban beszámoltunk már róla, a szentesiek ikonja, Kövér-Kis Réka ettől a szezontól már utánpótlás edzőként dolgozik a klubnál, de távozott Boldizsár Rebeka is a III. ker. TVE-be, míg az érkezők oldalát a svájci kapás szélső, Eliane Lorena de Bue és a BVSC kapusa, Hajdú Zsófia erősíti.

Új stáb Szegeden

Új vezetőedzővel vágott neki az új szezonnak az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. Kerekes Csaba segítője Berki Richárd, távozott a csapattól a játékosok közül Szabó Júlia, Pap Mirtill és Tóth Rebeka, míg leigazolták a Fradiból Felkai Sárát, míg Franciaországból négy év után hazatért Mihály Kinga.

Változások mindenhol

Új edző dolgozik Egerben és Dunaújvárosban is, utóbbinál az a Sike József felel a szakmai munkáért a nyártól, aki éppen a hevesiektől távozott. Az Egernél Biros Péter lett a vezetőedző. A DFVE Kakas Krisztina személyében kapust igazolt a BVSC-től, de náluk folytatja a szerb válogatott Ana Milicevics is. Az egriek igazolt egy ausztrál légióst, Sienna Grace Owent, de keretükben több U18-as Eb-bronzérmes is megtalálható, köztük három szentesi születésű tehetség, Horváth Luca, Horváth Zsófi és Sóti Lili, míg távozott tőlük az FTC-be Szilágyi Dorottya, de továbbra is őket erősíti Czigány Dóra és Parkes Rebecca.

Program, női vízilabda OB I., 1. forduló:

Szombat, 11.30: KSI–UVSE. 12 óra: Valdor Szentes–Dunaújváros, Győr–Ferencváros. 14 óra: III. kerületi TVE–BVSC. 15 óra: SZVE Goodwill Pharma Fortacell–One-Eger.

 

