szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Újabb csapattal hozták hírbe Zsótér Donátot

Címkék#Kecskeméti TE#átigazolás#Zsótér Donát#labdarúgás

Szeptember harmadikán zárul az átigazolási piac. Zsótér Donát szabadon igazolható, így akár a piac lezárultát követően is csapatot találhat magának. A kisteleki labdarúgó a legfrissebb információk alapján az NB I.-es újonc Kazincbarcikában folytathatja a pályafutását.

Becsei Dávid

A Csakfoci.hu információi szerint az öt mérkőzésén egy pontot gyűjtő, így a labdarúgó NB I.-ben sereghajtó Kazincbarcika támadó középpályás leigazolásán dolgozik. Az egyik jelölt a posztra a kisteleki Zsótér Donát, aki a 2024–2025-ös idényben a Kecskeméti TE-t erősítette. Az első osztálytól búcsúzó csapat nem hosszabbította meg a 29 játékos nyáron lejáró szerződését.

Zsótér Donát szabadon igazolhat bárhova, bármikor.
Zsótér Donát (a labdával) két szezont húzott le a Kecskeméti TE-ben.
Fotó: Török Attila/MW

Zsótér Donát leigazolása korábban Kisvárdán is téma lehetett a Csakfoci májusi információi szerint, azonban úgy néz ki, az az üzlet akkor nem köttetett meg. Zsótér 2023 nyara óta erősítette a KTE-t, az elmúlt idényben huszonhat bajnokin három gólt szerzett és egy asszisztot osztott ki. Amióta nincs klubja, egyénileg készül a folytatásra. Az átigazolási piac szeptember harmadikán zárul Magyarországon, de mivel Zsótérnak nincs jelenleg klubja, így később is köthet szerződést.

Névjegy, Zsótér Donát

Születési hely, idő: Szeged, 1996. január 6.
Profi klubjai: Videoton (2013–2016), Szolnok (2014, kölcsönben), Dunaújváros (2014, kölcsönben), Puskás Akadémia (2015–2016, kölcsönben), Sint-Truidense (2016–2017), Honvéd (2016–2017, kölcsönben), Újpest (2017–2020), Honvéd (2020–2023), Kecskemét (2023–2025)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu