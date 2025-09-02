1 órája
Újabb csapattal hozták hírbe Zsótér Donátot
Szeptember harmadikán zárul az átigazolási piac. Zsótér Donát szabadon igazolható, így akár a piac lezárultát követően is csapatot találhat magának. A kisteleki labdarúgó a legfrissebb információk alapján az NB I.-es újonc Kazincbarcikában folytathatja a pályafutását.
A Csakfoci.hu információi szerint az öt mérkőzésén egy pontot gyűjtő, így a labdarúgó NB I.-ben sereghajtó Kazincbarcika támadó középpályás leigazolásán dolgozik. Az egyik jelölt a posztra a kisteleki Zsótér Donát, aki a 2024–2025-ös idényben a Kecskeméti TE-t erősítette. Az első osztálytól búcsúzó csapat nem hosszabbította meg a 29 játékos nyáron lejáró szerződését.
Zsótér Donát leigazolása korábban Kisvárdán is téma lehetett a Csakfoci májusi információi szerint, azonban úgy néz ki, az az üzlet akkor nem köttetett meg. Zsótér 2023 nyara óta erősítette a KTE-t, az elmúlt idényben huszonhat bajnokin három gólt szerzett és egy asszisztot osztott ki. Amióta nincs klubja, egyénileg készül a folytatásra. Az átigazolási piac szeptember harmadikán zárul Magyarországon, de mivel Zsótérnak nincs jelenleg klubja, így később is köthet szerződést.
Névjegy, Zsótér Donát
Születési hely, idő: Szeged, 1996. január 6.
Profi klubjai: Videoton (2013–2016), Szolnok (2014, kölcsönben), Dunaújváros (2014, kölcsönben), Puskás Akadémia (2015–2016, kölcsönben), Sint-Truidense (2016–2017), Honvéd (2016–2017, kölcsönben), Újpest (2017–2020), Honvéd (2020–2023), Kecskemét (2023–2025)
