Újabb csapattal hozták hírbe Zsótér Donátot

A Csakfoci.hu információi szerint az öt mérkőzésén egy pontot gyűjtő, így a labdarúgó NB I.-ben sereghajtó Kazincbarcika támadó középpályás leigazolásán dolgozik. Az egyik jelölt a posztra a kisteleki Zsótér Donát, aki a 2024–2025-ös idényben a Kecskeméti TE-t erősítette. Az első osztálytól búcsúzó csapat nem hosszabbította meg a 29 játékos nyáron lejáró szerződését.

Zsótér Donát (a labdával) két szezont húzott le a Kecskeméti TE-ben.

Fotó: Török Attila/MW

Zsótér Donát leigazolása korábban Kisvárdán is téma lehetett a Csakfoci májusi információi szerint, azonban úgy néz ki, az az üzlet akkor nem köttetett meg. Zsótér 2023 nyara óta erősítette a KTE-t, az elmúlt idényben huszonhat bajnokin három gólt szerzett és egy asszisztot osztott ki. Amióta nincs klubja, egyénileg készül a folytatásra. Az átigazolási piac szeptember harmadikán zárul Magyarországon, de mivel Zsótérnak nincs jelenleg klubja, így később is köthet szerződést.

Névjegy, Zsótér Donát

Születési hely, idő: Szeged, 1996. január 6.

Profi klubjai: Videoton (2013–2016), Szolnok (2014, kölcsönben), Dunaújváros (2014, kölcsönben), Puskás Akadémia (2015–2016, kölcsönben), Sint-Truidense (2016–2017), Honvéd (2016–2017, kölcsönben), Újpest (2017–2020), Honvéd (2020–2023), Kecskemét (2023–2025)