Labdarúgás

36 perce

Visszatért korábbi csapatához Zsótér Donát

Pont került a kisteleki labdarúgó szerződésének végére. Zsótér Donát a korábban megjelent hírekkel ellentétben nem Kisvárdán vagy Kazincbarcikán, hanem korábbi csapatában folytatja a pályafutását.

Becsei Dávid
Visszatért korábbi csapatához Zsótér Donát

Legutóbb a Kecskeméti TE erősítette Zsótér.

Fotó: Bús Csaba/MW

Bár a hivatalos átigazolási időszak szeptember harmadikán lejárt Magyarországon, de mivel Zsótér Donát szabadon igazolható játékosként volt jelen a piac, így később is köthetett szerződést. Miután a Kecskeméti TE kiesett a labdarúgó NB I.-ből, a Bács-Kiskun vármegyei együttes nem hosszabbított szerződést a támadó középpályással. 

Zsótér Donát Székesfehérváron folytatja a karrierjét.
Zsótér Donát ismét a Videoton FC Fehérvárt erősíti.
Fotó: Videoton FC Fehérvár

Zsótér Donátot a nyári átigazolási időszak során mindkét NB I.-es újonccal összeboronálták. Előbb arról szóltak a hírek, hogy Kisvárdán folytathatja a pályafutását, majd ezen a héten már a Kazincbarcikáról írt a Csakfoci. Végül egy harmadik csapat lett a befutó, az NB II.-ben játszó Videoton FC Fehérvár.

Visszatér Zsótér Donát Székesfehérvárra

2011 és 2016 között Zsótér a Videoton alkalmazásában állt, de a székesfehérváriak több alkalommal is kölcsönadták, ebben az időszakban játszott Szolnokon, Dunaújvárosban és a Puskás Akadémiában is. Felnőtt szinten 16 éves a Vidi mezében mutatkozott be egy Zalaegerszeg elleni Ligakupa-mérkőzésen.

Karrierje számokban

És akkor beszéljenek a számok Zsótér Donát eddigi karrierjéről. A 29 éves támadó középpályás eddig 284 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára, amelyeken huszonöt gólt rúgott és harminc gólpasszt osztott ki a Videoton FC Fehérvár gyűjtése szerint. Az NB II.-ben tizenhárom meccsen három góllal és négy gólpasszal rendelkezik. 2019-ben a felnőtt magyar válogatott keretébe is meghívót kapott, míg a korosztályos nemzeti csapatokat végigjárta az U16-tól az U21-ig. A felek azt nem hozták nyilvánosságra, hogy meddig kötöttek egymással szerződést.

Bemutatkozás

Mivel ezen a hétvégén az NB I. és NB II. küzdelmei szünetelnek a válogatott világbajnoki selejtezői miatt, így kisteleki futballista jövő szombaton a Szentlőrinc elleni MOL Magyar Kupa-mérkőzésen mutatkozhat be régi-új csapatában.

 

