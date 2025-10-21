Így áll most Ádám Martin felépülése

A terveknek megfelelően halad Ádám Martin felépülése, a 30 éves csatár az M1 aktuális csatornának adott interjújában mondta el, műtétjét követően a rehabilitáció hetedik hetében jár, és terhelik a lábát, amely egyelőre fájdalommentes.

Ádám Martin augusztusban esett át a műtéten, decemberben újra a csapattal edzene. Fotó: Török Attila

– Benne van, hogy ha így haladok, akkor decemberben már a csapattal tudok edzeni. Az pedig majd kiderül, mikor tudok ismét pályára lépni, de szerintem januárra leszek százszázalékos – mondta a visszatérése kapcsán Ádám Martin, aki kitért rá, bár a kezdeti időszak nehéz volt a sérülését követően, de több időt tölthetett családjával.

Ádám Martin: nekem gyerekként lehetetlennek tűnt a válogatottság

A 28-szoros válogatott támadó elmondta, a magyar válogatott kapcsán azt gondolja, ha megnyeri a következő, Örményországban esedékes mérkőzését, akkor már biztosan pótselejtezős. A forráskúti csatár kicsivel több mint egy éve, 2024. október 14-én lépett pályára utoljára a nemzeti csapatban, akkor a Bosznia-Hercegovina elleni idegenbeli találkozón állt be csereként.

– Szűk három évig zsinórban ott voltam, tehát nem hagytam ki egyetlen összetartást sem. Tudom, hogy mit jelent a címeres mez. Nagyon jó közösség van, mindig szerettem ott lenni. Mindig úgy mentem oda, hogy lehet, hogy az lesz az utolsó, mert nekem, forráskúti gyerekként lehetetlennek tűnt, amikor elkezdtem a focit. Úgyhogy mindig is megéltem minden pillanatot, próbáltam mindent megtenni a címerért, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. Úgyhogy ha újra megyek, ez ezután is így lesz – tette hozzá a válogatott szereplés kapcsán.