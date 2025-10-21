október 21., kedd

Orsolya névnap

18°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Így áll most Ádám Martin felépülése

Címkék#Ádám Martin#Forráskút#labdarúgás

Augusztusban esett át a műtéten. A Paksi FC forráskúti támadója, Ádám Martin reményei szerint decemberben már csapatával szeretne edzeni.

Munkatársunktól

A terveknek megfelelően halad Ádám Martin felépülése, a 30 éves csatár az M1 aktuális csatornának adott interjújában mondta el, műtétjét követően a rehabilitáció hetedik hetében jár, és terhelik a lábát, amely egyelőre fájdalommentes.

Ádám Martin augusztusban esett át a műtéten, decemberben újra a csapattal edzene.
Ádám Martin augusztusban esett át a műtéten, decemberben újra a csapattal edzene. Fotó: Török Attila

– Benne van, hogy ha így haladok, akkor decemberben már a csapattal tudok edzeni. Az pedig majd kiderül, mikor tudok ismét pályára lépni, de szerintem januárra leszek százszázalékos – mondta a visszatérése kapcsán Ádám Martin, aki kitért rá, bár a kezdeti időszak nehéz volt a sérülését követően, de több időt tölthetett családjával. 

Ádám Martin: nekem gyerekként lehetetlennek tűnt a válogatottság

A 28-szoros válogatott támadó elmondta, a magyar válogatott kapcsán azt gondolja, ha megnyeri a következő, Örményországban esedékes mérkőzését, akkor már biztosan pótselejtezős. A forráskúti csatár kicsivel több mint egy éve, 2024. október 14-én lépett pályára utoljára a nemzeti csapatban, akkor a Bosznia-Hercegovina elleni idegenbeli találkozón állt be csereként.

– Szűk három évig zsinórban ott voltam, tehát nem hagytam ki egyetlen összetartást sem. Tudom, hogy mit jelent a címeres mez. Nagyon jó közösség van, mindig szerettem ott lenni. Mindig úgy mentem oda, hogy lehet, hogy az lesz az utolsó, mert nekem, forráskúti gyerekként lehetetlennek tűnt, amikor elkezdtem a focit. Úgyhogy mindig is megéltem minden pillanatot, próbáltam mindent megtenni a címerért, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. Úgyhogy ha újra megyek, ez ezután is így lesz – tette hozzá a válogatott szereplés kapcsán. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu