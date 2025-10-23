1 órája
Nagyon kevés hiányzott a szegedi győzelmekhez az Extraligában
Dupla meccsel folytatódott a szezonjuk. Két meccsen is asztalhoz állt az ATSK Szeged a női asztalitenisz Extraligában, míg a férfiaknál értékes sikert aratott a Szegedi AC.
Két meccsen is minimális különbségű vereséget szenvedett az ATSK Szeged a női asztalitenisz Extraliga során: a Tisza-partiak a Nagykanizsa, majd a soltvadkerti Ambrus Asztalitenisz Akadémia otthonában is szoros találkozón maradtak alul.
ATSK Szeged-Kanizsa Sörgyár 3–4
Női asztalitenisz Extraliga, 3. forduló
A szegedi győzelmeket szerezték: Struna Adela, Halász Ella és a Struna Adela-Fegyver Zsófia páros.
Ambrus Asztalitenisz Akadémia-ATSK Szeged 4–3
Női asztalitenisz Extraliga, 6. forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Fegyver Zsófia, Struna Adela, Szögi Szonja.
Értékes siker az asztalitenisz NB I.-ben
A férfiaknál az NB I.-ben szereplő Magyar Optimum Szegedi AC idegenbeli győzelemmel folytatta szezonját, debreceni sikerével pedig meg is előzte ellenfelét a tabellán a szegedi csapat. A klub második számú gárdája négy győzelmet követően döntetlent játszott Szarvason.
Lukács Levente: – Értékes győzelmünk a kiélezett szituációkban hozott jó döntéseinknek köszönhető.
DEAC Debreceni AK-Magyar Optimum Szegedi AC 4-10
Férfi asztalitenisz NB. I., Keleti csoport, 5.forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Pető (3), Vitsek (3), Lukács (2), Kókai Á. és a Vitsek-Pető páros.
DLSE Szarvas-Magyar Optimum Szegedi AC II. 9-9
Férfi asztalitenisz NB II, Dél-keleti csoport, 5. forduló.
A szegedi győzelmeket szerezték: Kardos (3), Bunda (2), Kancsár, Kókai Sz., a Bunda-Kókai Sz. és a Kancsár-Kardos páros.
