Nagyon kevés hiányzott a szegedi győzelmekhez az Extraligában

Két meccsen is minimális különbségű vereséget szenvedett az ATSK Szeged a női asztalitenisz Extraliga során: a Tisza-partiak a Nagykanizsa, majd a soltvadkerti Ambrus Asztalitenisz Akadémia otthonában is szoros találkozón maradtak alul.

Dupla fordulót játszottak a női asztalitenisz Extraligában. Fotó: Dömötör Csaba

ATSK Szeged-Kanizsa Sörgyár 3–4

Női asztalitenisz Extraliga, 3. forduló

A szegedi győzelmeket szerezték: Struna Adela, Halász Ella és a Struna Adela-Fegyver Zsófia páros.

Ambrus Asztalitenisz Akadémia-ATSK Szeged 4–3

Női asztalitenisz Extraliga, 6. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Fegyver Zsófia, Struna Adela, Szögi Szonja.

Értékes siker az asztalitenisz NB I.-ben

A férfiaknál az NB I.-ben szereplő Magyar Optimum Szegedi AC idegenbeli győzelemmel folytatta szezonját, debreceni sikerével pedig meg is előzte ellenfelét a tabellán a szegedi csapat. A klub második számú gárdája négy győzelmet követően döntetlent játszott Szarvason.

Lukács Levente: – Értékes győzelmünk a kiélezett szituációkban hozott jó döntéseinknek köszönhető.

DEAC Debreceni AK-Magyar Optimum Szegedi AC 4-10

Férfi asztalitenisz NB. I., Keleti csoport, 5.forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Pető (3), Vitsek (3), Lukács (2), Kókai Á. és a Vitsek-Pető páros.

DLSE Szarvas-Magyar Optimum Szegedi AC II. 9-9

Férfi asztalitenisz NB II, Dél-keleti csoport, 5. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kardos (3), Bunda (2), Kancsár, Kókai Sz., a Bunda-Kókai Sz. és a Kancsár-Kardos páros.