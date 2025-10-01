október 1., szerda

Asztalitenisz

6 órája

Nemzetközi színtéren nyertek érmeket a szegedi játékosok

Címkék#Fegyver Zsófia#ATSK Szeged#asztalitenisz

Svédországban és Szlovákiában is dobogósok lettek. Az ATSK Szeged játékosai közül Fegyver Zsófia két érmet is nyert a korosztályos Eb-n, míg Mihálffy Kinga megszerezte első nemzetközi érmét.

Vajgely Pál

Két számban is érmet szerzett a svédországi Kostában megrendezett U13-as Európa-bajnokságon Fegyver Zsófia. Az ATSK Szegedhez a nyáron igazolt játékos első kiemeltként várhatta a korosztályos kontinensviadalt, majd a spanyol ellenfelét sima játékkal búcsúztatva jutott el a nyolcaddöntőig. Itt a szlovák Bacsova, majd a legjobb négy közép jutásért a román Serban ellen is 3:1-re nyert a szegediek fiatalja. A döntőbe jutásért viszont a török Yönter négy szettben nyert, így Fegyver Zsófia harmadik lett.

Az ATSK Szeged játékosa, Fegyver Zsófia két éremmel térhetett haza Svédországból. Fotó: ATSK Szeged

Vegyes párosban a ceglédi Zsigmond Simonnal negyedik kiemeltként várhatták az Eb meccseit, és egészen a döntőig meneteltek. Kezdetben egy lengyel, egy spanyol, majd egy horvát párost is felülmúltak, így a negyeddöntőben folytathatták. A román duó ellen aratott győzelmüket követően egy svájci és egy spanyol játékos által alkotott duó sem jelentett akadályt az elődöntőben. A fináléban egy francia párossal szemben azonban három játszmában alulmaradtak, így ezüstérmesként zárták a vegyes párosok küzdelmét.

Első érmét nyerte az ATSK Szeged játékosa

A klub játékosai közül Mihálffy Kinga karrierje első nemzetközi érmét szerezte meg Szlovákiában. A szegediek parasportolója az álló kategóriában férfi ellenfelekkel játszott, az öt ország 22 versenyzője által alkotott mezőnyben pedig egészen az elődöntőig menetelt. Itt a fiatal válogatott, Nyíri-Szabó Lázár 3:0 arányban győzött, így a harmadik helyezésért játszhatott az ATSK Szeged játékosa. A bronzmeccsen az az ukrán Jaroszlav Bari volt az ellenfél, akitől a csoportkör során vereséget szenvedett, ám ezúttal szoros csatában Kinga nyert, így karrierje első nemzetközi érmét szerezte. 

