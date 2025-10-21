október 21., kedd

Megreformálja az EHF a Bajnokok Ligája létszámát és a lebonyolítást

Öt szezont követően megváltozik a lebonyolítás. Bejelentette az Európai Kézilabda-szövetség (EHF), hogy a következő szezontól megváltozik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása. Több csapattal ugyanannyi mérkőzés vár a résztvevőkre a 2026–2027-es idénytől.

Becsei Dávid
Megváltozik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása, az viszont még nem világos, mi alapján lehet majd résztvevője egy klub a sorozatnak.

Fotó: Gémes Sándor

Tizenhatról huszonnégyre bővíti a résztvevő csapatok létszámát az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es kiírásában, valamint megváltoztatja a lebonyolítást is.

A Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligája sorozatában.
Hivatalosan bejelentette az EHF azokat a változásokat, amelyekről néhány hete már izlandi sajtóinformációkra hivatkozva írtunk. A következő szezonban huszonnégy csapattal indul a férfi kézilabda Bajnokok Ligája. Az első csoportkörben hat darab négy fős csoportba sorsolják majd a résztvevőket. Az első és második helyezettek továbbjutnak a következő csoportkörbe, míg a harmadik és negyedik helyezettek az Európa-ligában folytatják szereplésüket.

Milyen lesz a férfi kézi-BL lebonyolítása?

A BL második csoportkörébe jutott tizenkét csapatot két hatos csoportba osztják be. Akárcsak az első fázisban, ebben is körmérkőzések alapján döntik el a végső sorrendet. Tíz fordulót követően az első négy helyezett továbbjut a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, míg mindkét csoport ötödik helyezettje az Európa-liga nyolcaddöntős küzdelmeibe csatlakozik be.

Michael Wiederer, az EHF elnöke úgy fogalmazott, mivel az európai férfi kézilabdacsapatok magasszintet képviselnek, így mindkét sorozat hihetetlenül versenyképes lesz. Növeli a sportág vonzerejét a szurkolók, szponzorok és a média felé.

Izgalmas lebonyolítás az Európa-ligában

Ami pedig az Európa-liga lebonyolítását illeti a férfiaknál a 2026–2027-es szezontól, harminckét csapattal, nyolc darab négyes csoportban kezdődnek meg a küzdelmek. Rögtön egy csoportkörrel, selejtezők nélkül. A csoportok körmérkőzései után az első két helyezettek jutnak tovább, ehhez a tizenhat csapathoz csatlakozik majd a BL első csoportköréből kiesett tizenkét együttes.

A Bajnokok Ligája nem végállomás

Az Európa-liga huszonnyolc csapatai egy oda-visszavágós párharcot játszanak majd sorsolás után. A továbbjutó tizennégy klubhoz csatlakozik a BL második csoportkörének két ötödik helyezettje. Így alakul ki a legjobb tizenhat mezőnye, innen pedig már a szokásos lebonyolítással csökken először nyolc, majd négy csapatra a résztvevők száma. A végső győztest továbbra is egy négyes döntőben avatják majd, akárcsak a Bajnokok Ligájában.

Hamarosan újabb információkkal jelentkeznek

Az Európa Kézilabda-szövetség arról viszont még egyelőre nem közölt információkat, hogy mi alapján tölti majd fel a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mezőnyét. Újabb információkat decemberre ígérnek.

A női kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása a 2027–2028-as idényben változik majd meg.

Az OTP Bank-Pick Szeged a jelenlegi szezonban öt mérkőzésen négy pontnál jár. Szerdán 18.45-től a horvát bajnok, nullapontos RK Zagreb vendége lesz.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

