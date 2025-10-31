Már szombaton délelőtt elindult a vármegyei futballdömping

Pörög tovább a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság menetrendje, ugyanis szombaton már az alapszakasz második köre kezdődik el, amelyből 2025-ben öt fordulót játszanak le a csapatok. Röszkén már szombaton délelőtt elindul a vármegyei II. osztály programja a Balástya elleni bajnokival. Az előző hétvégén a Mártély és az Algyő II. is vereséget szenvedett – utóbbi ráadásul Domaszéken meglepetésre, míg utóbbi a bajnokaspiráns UTC ellen – most pedig egymás ellen lépnek pályára.

A zöld mezes Kiskundorozsma a Bordányt fogadja rangadón a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában.

Fotó: Gémes Sándor

Program, vármegyei I. osz­­tályú labdarúgó-bajnokság, 12. forduló:

Szombat, 13.30: Tiszasziget–Kéménygyártó-Mórahalom, SZEOL SC-FK Szeged–Csongrád-Draxi-Gép Kft., Deszk–M Perfect Home-Algyő, Sándorfalva–Hódmezővásárhelyi TUS, Clean Star Complex Dorozsma–DB Futball Bordány. Vasárnap, 13.30: Makó FC–Szentesi Kinizsi.

Vármegyei II. osztály, 11. forduló, szombat, 11 óra: Röszke–Balástya. 13.30: Mártély–Algyő II., UTC–St. Mihály, Mindszent–Ásotthalom. Vasárnap, 13.30: Tiszasziget–Tömörkény, Csanytelek–Domaszék. 15 óra: Csengele–Öttömös.

Vármegyei III. osztály, 11. forduló, szombat, 13.30: Pusztamérges–Makó FC Duocor-Givaudan, Kiszombor–Hódmezővásárhelyi TUS II., Forráskút–Székkutas, Kistelek–Kéménygyártó-Mórahalom II. Vasárnap, 13.30: Földeák–Apátfalva, Üllés–Sándorfalva II. Szabadnapos: a Zsombó.

Vármegyei IV. osztály, 9. forduló, Homokháti csoport, szombat, 14 óra: Dóc-Sándorfalva–Csanytelek II. Vasárnap, 10 óra: Pázsit SE–Ruzsa. 13.30: Balástya II.–Kiskundorozsma II., Zákányszék–Tömörkény II. Szabadnapos: az Ópusztaszer.

Tisza-Maros csoport, szombat, 13.30: SZVSE-Gyálarét–Szegvár, Szatymaz-Sándorfalva–Kübekháza, Eperjes–HFC-Erzsébet. Vasárnap, 13.30: Csanádpalota–Nagymágocs.