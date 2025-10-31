október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Már szombaton délelőtt elindult a vármegyei futballdömping

Címkék#Sándorfalva#SZEOL SC-FK Szeged#Algyő#UTC

Hétvégi meccsdömping. A hatodik helyen álló Kiskundorozsma az ötödik Bordányt fogadja rangadón a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság alapszakaszának 12. fordulójában.

Becsei Dávid

Pörög tovább a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság menetrendje, ugyanis szombaton már az alapszakasz második köre kezdődik el, amelyből 2025-ben öt fordulót játszanak le a csapatok. Röszkén már szombaton délelőtt elindul a vármegyei II. osztály programja a Balástya elleni bajnokival. Az előző hétvégén a Mártély és az Algyő II. is vereséget szenvedett – utóbbi ráadásul Domaszéken meglepetésre, míg utóbbi a bajnokaspiráns UTC ellen – most pedig egymás ellen lépnek pályára. 

A vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság mérkőzésén a kiskundorozsmai futballista.
A zöld mezes Kiskundorozsma a Bordányt fogadja rangadón a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában.
Fotó: Gémes Sándor

Program, vármegyei I. osz­­tályú labdarúgó-bajnokság, 12. forduló:

Szombat, 13.30: Tiszasziget–Kéménygyártó-Mórahalom, SZEOL SC-FK Szeged–Csongrád-Draxi-Gép Kft., Deszk–M Perfect Home-Algyő, Sándorfalva–Hódmezővásárhelyi TUS, Clean Star Complex Dorozsma–DB Futball Bordány. Vasárnap, 13.30: Makó FC–Szentesi Kinizsi. 

Vármegyei II. osztály, 11. forduló, szombat, 11 óra: Röszke–Balástya. 13.30: Mártély–Algyő II., UTC–St. Mihály, Mindszent–Ásotthalom. Vasárnap, 13.30: Tiszasziget–Tömörkény, Csanytelek–Domaszék. 15 óra: Csengele–Öttömös. 

Vármegyei III. osztály, 11. forduló, szombat, 13.30: Pusztamérges–Makó FC Duocor-Givaudan, Kiszombor–Hódmezővásárhelyi TUS II., Forráskút–Székkutas, Kistelek–Kéménygyártó-Mórahalom II. Vasárnap, 13.30: Földeák–Apátfalva, Üllés–Sándorfalva II. Szabadnapos: a Zsombó. 

Vármegyei IV. osztály, 9. forduló, Homokháti csoport, szombat, 14 óra: Dóc-Sándorfalva–Csanytelek II. Vasárnap, 10 óra: Pázsit SE–Ruzsa. 13.30: Balástya II.–Kiskundorozsma II., Zákányszék–Tömörkény II. Szabadnapos: az Ópusztaszer. 

Tisza-Maros csoport, szombat, 13.30: SZVSE-Gyálarét–Szegvár, Szatymaz-Sándorfalva–Kübekháza, Eperjes–HFC-Erzsébet. Vasárnap, 13.30: Csanádpalota–Nagymágocs. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu