Agyrázkódás után újabb csapás: erre a szezonra elveszítette kapusát az SZVSE

Egy ártatlan szituáció, és megtörtént a baj: a múlt heti edzések egyikén szenvedett sérülést Balogh Csaba. Az SZVSE 18 éves kapusa esetében később kiderült, nagy a baj, hiszen elszakadt a keresztszalag a térdében, mindez pedig egyet jelent azzal, számára véget ért az idei szezon.

Balogh Csaba az idei szezonban is alapembere volt az SZVSE-nek. Fotó: Török János

– Jól vagyok, köszönöm. A csapat és én is jó formában voltam, viszont ez egy olyan dolog, amin túl kell lépnem, erősebben kell visszatérnem. Már aznap este érdeklődtek a társaim, amikor nem tűnt annyira komolynak, ez nagyon jól esett, hiszen éreztem, hogy fontos vagyok a csapatnak. Bárkivel is történt volna ugyanez, ugyanúgy megkapta volna ezt a figyelmet, napi szinten kapok üzeneteket, ami nagyon jól esik – mondta lapunknak sérülése kapcsán a Vasutasok fiatal kapusa, aki a szezon korábbi szakaszában is küzdött már meg sérüléssel.

– A Gyula elleni meccsen agyrázkódásom lett, ami egyébként már három éven belül a negyedik alkalom volt. Ezekből mindig fel tudtam állni, és jobban is teljesítettem, mint korábban. Azt gondolom, teljesen fejben dől el, hogy az ember mennyire szeretne visszatérni ahhoz, amit igazán szeret. Most ez egy nagyobb falat lesz, tíz hónap után tudok majd újra tétmeccsen játszani, de feltettem az életemet a labdarúgásra, ami eddig is sok áldozatot követelt – tette hozzá.

Balogh Csaba 16 évesen debütált a felnőttek között

Balogh Csaba az előző évadban 16 évesen került az SZVSE kapujában, amivel debütált a felnőtt labdarúgásban, tavaly nyáron a Szeged-Csanád GA-tól került a Vasutasokhoz.

– Teljesen más a játék, mint az utánpótlásban. Itt már meg kell küzdeni a helyért, nagyon hálás vagyok Kelemen Balázsnak és Mészáros Zoltánnak, hogy ilyen fiatalon is megszavazták nekem a bizalmat. Ez motivál a folytatásban is, ezt szeretném kamatoztatni a későbbiekben – mondta az SZVSE-ben való szerepéről a kapus, akire novemberben vár majd műtét.

Az SZVSE tavaly újoncként remekül teljesített az NB III-ban, és bár nehezen indult az idei szezonja, az utóbbi hetekben egyre jobb formába lendült, zsinórban három győzelmet szerzett.