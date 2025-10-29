Szegedi a magyar válogatott új csapatkapitánya

Az OTP Bank-Pick Szeged tizenegy játékosa érdekelt valamelyik nemzeti csapatnál az ezen a héten esedékes válogatott szünet során. A magyar válogatott tagjait új csapatkapitány vezeti majd ki szombaton 18 órakor Bécsben a pályára, miután az eddig karszalagot viselő Lékai Máté visszavonult a válogatottságtól. Utódja a Pick Szeged csapatkapitánya, Bánhidi Bence lett. A klasszis beálló helyettese Chema Rodríguez bejelentése alapján Sipos Adrián és Ligetvári Patrik lett.

Bánhidi Bence a magyar férfi kézilabda-válogatott új csapatkapitánya.

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott a 2026-os Európa-bajnokság csoportkörében a svédországi Kristianstadban lép majd pályára. Január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal találkozik a magyar válogatott. A középdöntőbe az első két helyezett jut.