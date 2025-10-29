október 29., szerda

Nárcisz névnap

19°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

4 órája

Szegedi a magyar válogatott új csapatkapitánya

Címkék#Bánhidi Bence#magyar válogatott#férfi kézilabda#csapatkapitány

Felcsúton edzőtáborozik a magyar férfi kézilabda-válogatott ezen a héten. Mivel a nyáron Lékai Máté visszavonult a címeres mez viselésétől, a nemzeti együttesnek új csapatkapitánya lett. Az összetartás elején Chema Rodríguez szövetségi kapitánya bejelentette, hogy Bánhidi Bence a válogatott új csapatkapitánya, helyettesei pedig Sipos Adrián és Ligetvári Patrik lettek.

Becsei Dávid
Szegedi a magyar válogatott új csapatkapitánya

Felcsúton készülnek a szombati bécsi mérkőzésre.

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

Az OTP Bank-Pick Szeged tizenegy játékosa érdekelt valamelyik nemzeti csapatnál az ezen a héten esedékes válogatott szünet során. A magyar válogatott tagjait új csapatkapitány vezeti majd ki szombaton 18 órakor Bécsben a pályára, miután az eddig karszalagot viselő Lékai Máté visszavonult a válogatottságtól. Utódja a Pick Szeged csapatkapitánya, Bánhidi Bence lett. A klasszis beálló helyettese Chema Rodríguez bejelentése alapján Sipos Adrián és Ligetvári Patrik lett.

Bánhidi Bence az OTP Bank-Pick Szeged és a magyar válogatott csapatkapitánya.
Bánhidi Bence a magyar férfi kézilabda-válogatott új csapatkapitánya.
Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott a 2026-os Európa-bajnokság csoportkörében a svédországi Kristianstadban lép majd pályára. Január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal találkozik a magyar válogatott. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu