4 órája
Szegedi a magyar válogatott új csapatkapitánya
Felcsúton edzőtáborozik a magyar férfi kézilabda-válogatott ezen a héten. Mivel a nyáron Lékai Máté visszavonult a címeres mez viselésétől, a nemzeti együttesnek új csapatkapitánya lett. Az összetartás elején Chema Rodríguez szövetségi kapitánya bejelentette, hogy Bánhidi Bence a válogatott új csapatkapitánya, helyettesei pedig Sipos Adrián és Ligetvári Patrik lettek.
Felcsúton készülnek a szombati bécsi mérkőzésre.
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
Az OTP Bank-Pick Szeged tizenegy játékosa érdekelt valamelyik nemzeti csapatnál az ezen a héten esedékes válogatott szünet során. A magyar válogatott tagjait új csapatkapitány vezeti majd ki szombaton 18 órakor Bécsben a pályára, miután az eddig karszalagot viselő Lékai Máté visszavonult a válogatottságtól. Utódja a Pick Szeged csapatkapitánya, Bánhidi Bence lett. A klasszis beálló helyettese Chema Rodríguez bejelentése alapján Sipos Adrián és Ligetvári Patrik lett.
A magyar férfi kézilabda-válogatott a 2026-os Európa-bajnokság csoportkörében a svédországi Kristianstadban lép majd pályára. Január 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal találkozik a magyar válogatott. A középdöntőbe az első két helyezett jut.
