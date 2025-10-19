Új sikertörténetet nyitottak Szeged sportéletében

1975. október 18. aranybetűkkel íródott bele a szegedi kézilabda történelemkönyvébe. Kővári Árpád vezetőedző csapata, a Szegedi Volán a Komló elleni 16–16-os hazai döntetlen után feljutott az első osztályba. A szegedi kézilabda azóta megszakítás nélkül ott van az NB I.-ben, az utóbbi évtizedekben pedig már nemzetközi porondon is több nagy sikert elért. Az anyaegyesület, a Tisza Volán SC jelenlegi elnöke, Bartók Csaba úgy vélekedik, a sportág jövője teljesen másként alakulhatott volna, ha az az ötvenéves bajnokcsapat nem jön létre.

Bartók Csaba szerint a szegedi kézilabda jövője az 1975-ös bajnokcsapat nélkül talán máshogy alakult volna.

Fotó: Gyenes Kálmán

– Ötven évvel ezelőtt elődeink talán nem is sejtették, hogy új sikertörténetet nyitnak Szeged sportjában – kezdte ünnepi írásában Bartók Csaba, a Tisza Volán SC elnöke, a Pick Szeged korábbi válogatott kézilabdázója.

Bartók Csaba: A szegedi kézilabda hazai és nemzetközi fellegvár

– A város azóta a hazai és nemzetközi kézilabda fellegvárává vált. Nemcsak Szegeden, hanem az egész régióban több ezer fiatal választotta és választja ma is ezt a sportágat, amelynek jövője az akkori bajnokcsapat nélkül talán másként alakult volna. Büszkék vagyunk rá, hogy a Pick Szeged mára önálló klubként a profi kézilabdázás nemzetközi élvonalába emelkedett – hangsúlyozta.

Bartók Csaba hozzátette, hogy büszkén, a hagyományokat őrizve folytatják a munkát az anyaegyesületben, és nap mint nap több száz fiatalnak adnak lehetőséget, hogy megismerkedjenek a kézilabdával.

Kiemelte, hogy az 1975-ben másodosztályú bajnoki címet megnyerő csapat edzője, Kővári Árpád a Tisza Volán SC tiszteletbeli elnökeként az edzők mentoraként vállal aktív szerepet.

– Tisztelettel gondolunk az elődökre, és folytatjuk a hagyományokat. Az évfordulón nem is kívánhatunk mást: legyen hasonlóan sikeres, vagy még sikeresebb a következő ötven év is. Hajrá, Szeged, hajrá, Volán – zárta gondolatait Bartók Csaba.