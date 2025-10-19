október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszaemlékezés

48 perce

Új sikertörténetet nyitottak Szeged sportéletében

Címkék#Tisza Volán SC#kézilabda#Szeged#Bartók Csaba

Október 18-án volt ötven éve, hogy a Szegedi Volán férfi kézilabdacsapata feljutott az első osztályba. Az évforduló kapcsán Bartók Csaba, a Tisza Volán SC elnöke úgy fogalmazott, az a bajnoki cím egy új sikertörténetet nyitott meg Szeged sportéletében.

Becsei Dávid

1975. október 18. aranybetűkkel íródott bele a szegedi kézilabda történelemkönyvébe. Kővári Árpád vezetőedző csapata, a Szegedi Volán a Komló elleni 16–16-os hazai döntetlen után feljutott az első osztályba. A szegedi kézilabda azóta megszakítás nélkül ott van az NB I.-ben, az utóbbi évtizedekben pedig már nemzetközi porondon is több nagy sikert elért. Az anyaegyesület, a Tisza Volán SC jelenlegi elnöke, Bartók Csaba úgy vélekedik, a sportág jövője teljesen másként alakulhatott volna, ha az az ötvenéves bajnokcsapat nem jön létre.

Bartók Csaba Tisza Volán-elnök a Szegedi Volán bajnoki címének jelentőségéről.
Bartók Csaba szerint a szegedi kézilabda jövője az 1975-ös bajnokcsapat nélkül talán máshogy alakult volna.
Fotó: Gyenes Kálmán

– Ötven évvel ezelőtt elődeink talán nem is sejtették, hogy új sikertörténetet nyitnak Szeged sportjában – kezdte ünnepi írásában Bartók Csaba, a Tisza Volán SC elnöke, a Pick Szeged korábbi válogatott kézilabdázója.

Bartók Csaba: A szegedi kézilabda hazai és nemzetközi fellegvár

 – A város azóta a hazai és nemzetközi kézilabda fellegvárává vált. Nemcsak Szegeden, hanem az egész régióban több ezer fiatal választotta és választja ma is ezt a sportágat, amelynek jövője az akkori bajnokcsapat nélkül talán másként alakult volna. Büszkék vagyunk rá, hogy a Pick Szeged mára önálló klubként a profi kézilabdázás nemzetközi élvonalába emelkedett – hangsúlyozta.

Bartók Csaba hozzátette, hogy büszkén, a hagyományokat őrizve folytatják a munkát az anyaegyesületben, és nap mint nap több száz fiatalnak adnak lehetőséget, hogy megismerkedjenek a kézilabdával.

Kiemelte, hogy az 1975-ben másodosztályú bajnoki címet megnyerő csapat edzője, Kővári Árpád a Tisza Volán SC tiszteletbeli elnökeként az edzők mentoraként vállal aktív szerepet.

– Tisztelettel gondolunk az elődökre, és folytatjuk a hagyományokat. Az évfordulón nem is kívánhatunk mást:  legyen hasonlóan sikeres, vagy még sikeresebb a következő ötven év is. Hajrá, Szeged, hajrá, Volán – zárta gondolatait Bartók Csaba.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu