Szomorú nap a szegedi sportéletben: elhunyt a Pick Szeged alapítója

Szomorú nap lett 2025. október 24-e az OTP Bank-Pick Szeged számára. Kilencvenöt éves korában elhunyt a klub alapítója, dr. Bérczy Mihály, aki 1961. december 16-án, Ludányi Mártonnal együtt alapította meg a Szegedi Előrét, a szegedi klub elődjét, ők ketten hozták létre azt a klubot, amely mára egy Európában jegyzett csapattá vált. A Pick Aréna csarnoka hivatalosan az ő nevét viseli, Misi bácsi neve pedig ott van a Legendák falán is.

Bérczy Mihály Ludányi Mártonnal 1961-ben alapította meg a Pick Szeged elődjét. Fotó: pickhandball.hu

Így búcsúzott a Pick Szeged Bérczy Mihálytól

– Az élet része az elmúlás. Most kicsit elcsendesedünk, emlékezünk, mert rengeteg élmény fűz bennünket hozzád, és ezeket idézzük fel: az idénynyitó kezdődobás, a sok-sok üzenet, amit a csapatnak és a szurkolóknak küldtél, a rengeteg vicc, amivel szórakoztattál minket – hiszen imádtál csipkelődni – mind-mind velünk marad, és mindig hiányozni fog – emlékezett meg alapítójáról a Pick Szeged honlapján.

A klubnál hagyomány volt, hogy minden idény első hazai bajnoki mérkőzésén Bérczy Mihály végezte el a kezdődobást – Misi bácsi az idei, jubileumi, 50. NB I.-es szezon indítóján nem tudott jelen lenni, így egy videóban üzent a csapatnak.

