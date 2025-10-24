október 24., péntek

Salamon névnap

15°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Szomorú nap a szegedi sportéletben: elhunyt a Pick Szeged alapítója

Címkék#Pick Szeged#Bérczy Mihály#gyász

Gyászol az OTP Bank-Pick Szeged. Kilencvenöt éves korában elhunyt a szegedi klub alapítója, dr. Bérczy Mihály.

Munkatársunktól

Szomorú nap lett 2025. október 24-e az OTP Bank-Pick Szeged számára. Kilencvenöt éves korában elhunyt a klub alapítója, dr. Bérczy Mihály, aki 1961. december 16-án, Ludányi Mártonnal együtt alapította meg a Szegedi Előrét, a szegedi klub elődjét, ők ketten hozták létre azt a klubot, amely mára egy Európában jegyzett csapattá vált. A Pick Aréna csarnoka hivatalosan az ő nevét viseli, Misi bácsi neve pedig ott van a Legendák falán is. 

Bérczy Mihály Ludányi Mártonnal 1961-ben alapította meg a Pick Szeged elődjét.
Bérczy Mihály Ludányi Mártonnal 1961-ben alapította meg a Pick Szeged elődjét. Fotó: pickhandball.hu

Így búcsúzott a Pick Szeged Bérczy Mihálytól

– Az élet része az elmúlás. Most kicsit elcsendesedünk, emlékezünk, mert rengeteg élmény fűz bennünket hozzád, és ezeket idézzük fel: az idénynyitó kezdődobás, a sok-sok üzenet, amit a csapatnak és a szurkolóknak küldtél, a rengeteg vicc, amivel szórakoztattál minket – hiszen imádtál csipkelődni – mind-mind velünk marad, és mindig hiányozni fog – emlékezett meg alapítójáról a Pick Szeged honlapján. 

A klubnál hagyomány volt, hogy minden idény első hazai bajnoki mérkőzésén Bérczy Mihály végezte el a kezdődobást – Misi bácsi az idei, jubileumi, 50. NB I.-es szezon indítóján nem tudott jelen lenni, így egy videóban üzent a csapatnak. 
 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu