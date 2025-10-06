A szegedi teniszező felnőtt pályafutása fontos mérföldkövét szerezte meg

Nehéz feladat várt Sibenikben Bíró Melinda teniszezőre a W15-ös tornán, ugyanis egyéniben három meccset kellett nyernie a főtáblára kerüléshez. Jó formában érkezett Horvátországba, az első selejtezős mérkőzését 6:0, 6:0-ra nyerte meg. A második körben viszont az első helyen kiemelt ellenfél jött vele szembe.

Bíró Melinda Horvátországban szerezte meg első felnőtt ranglistás pontjait.

Fotó: Karnok Csaba

– Örültem az első, könnyed győzelmemnek, annak viszont nem, hogy az első helyen kiemelt ellen kellet folytatnom. Az első szettet a saját hibámból elvesztettem, de mivel ismertem a lányt, tudtam, milyen taktikára van szükségem, hogy legyőzzem. A második szettet megnyertem, majd tájbrékben 1–4-ről és 4–7-ről 8–7-re fordítottam, majd 8–8-nál nyomolvasás következett. Nekem ítélte meg a pontot a bíró, majd egy sima returnnel megnyertem a 2 óra 15 perces meccset – emlékezett vissza Bíró Melinda.

A főtábla második fordulójában búcsúzott

A Vitéz SE Szeged teniszezője harmadik selejtezőjét egy magyar lány ellen nyerte meg, amivel feljutott a főtáblára. Ott a cseh Magdalena Smekalova ellen 1 óra 9 perc alatt 6:2, 6:2-re nyert, majd a főtábla második fordulójában – összességében az ötödik egyéni meccsén – a hetedik helyen kiemelt amerikai lány jelentette a végállomást Bíró Melindának.

– Miután a főtáblán megszereztem az első felnőtt ranglistás pontomat, az amerikai ellenféllel hatalmas szélben játszottam. Nem hagyta kibontakozni a játékomat, minden labdát pontosan beütött a vonal mellé. Az volt a célom, hogy labdameneteket alakítsak ki és megnehezítsem a dolgát, ami sikerült, de kikaptam 6:0, 6:1-re – mesélte az utolsó egyéni salakpályás meccséről, amit Sibenikben játszott.

Bíró Melinda indulása nem volt biztos párosban

A torna előtt még az sem volt biztos, hogy pályára lép párosban Bíró Melinda, mivel nem volt társa. Végül az ukrán Polina Skliarral remek párost alkottak. Egymást is meglepték azzal, milyen gyorsan összehangolódtak. Nagy skalpot gyűjtöttek be az első körben, a negyedik kiemelt olaszokat verték meg 7:5, 5:0-ra. Az ellenfél egyik játékosa rosszul lett, így feladták a mérkőzést. Ez három WTA-pontot jelentett, amiből addig egy sem volt Bírónak. Egy szabadkártyás horvát duót 6:2, 6:1-re intéztek el, majd az elődöntőben jött az az amerikai lány egy svájcival, akitől Melinda kikapott egyéniben.