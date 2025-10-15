Eligazolt Szaúd-Arábiából a szegedi vízilabdázó

Boros Tamás két idényt töltött Szaúd-Arábiában, az Al Qadsiah játékosaként csapatával mindent megnyert mindkét kiírásban. Bajnok és kupagyőztes lett a 32 éves vízilabdázó, de 2024-ben a bajnokság legértékesebb játékosának is megválasztották. A 2025–2026-os szaúd-arábiai férfi vízilabda-bajnokság szabályai megváltoztak, most már nem lehetnek légiósai a kluboknak.

Boros Tamás öt évig játszott Szegeden.

Fotó: Karnok Csaba – archív

– Ettől az idénytől nem lehetnek külföldi játékosok a szaúdi bajnokságban, de edzőnk, az olimpiai bajnok Dejan Szavics is hazament. Voltak ajánlataim Magyarországról is, de egyelőre nem szerettünk volna hazaköltözni, maradunk a komfortzónánkon kívül – árulta el érdeklődésünkre Boros Tamás. Úgy fogalmazott, megízlelték a külföldi életet, gyermekeiknek pedig szeretnék megadni a nyelvtanulás lehetőségét. Lánya egy angolnyelvű óvodába járt, most pedig a németül tanulhat Svájcban.

Boros Tamás Svájcba igazolt

A svájci férfi vízilabda-bajnokság legutóbbi negyedik helyezettje, a Horgen igazolta le. Nem ő lesz az egyetlen magyar játékosa az együttesnek, ugyanis a BVSC-ből Csacsovszky Alexet is náluk folytatja a karrierjét.

Nem ő az egyetlen magyar

– Legutóbb a negyedik helyen végzett a csapat a bajnokságban, idén viszont szeretnénk előrébb lépni. Azt mondják, nagy erősítés a csapat számára a két magyar játékos, azon leszünk Csacsóval, hogy ezt bebizonyítsuk. Mindenben segítjük egymást, a Németországba megérkezett csomagjainkért is vele mentem át a napokban. Nagyban hozzájárul a beilleszkedésünkhöz az egész csapat, valamint Szer Domonkos, aki hétéves kora óta él Svájcban, a válogatott játékosa, de folyékonyan beszél magyarul – jegyezte meg.

Festői környezetben játszanak majd

Van idő a beilleszkedésre, hiszen a bajnokság csak januárban kezdődik Svájcban. Fedett uszodában indítanak, majd áprilistól a Zürichi-tó festői környezetében játszhatnak majd. Addig sem kell azért meccsek nélkül élniük, a Svájci Kupában az elmúlt héten magabiztos győzelemmel rajtoltak.