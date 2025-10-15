október 15., szerda

Teréz névnap

17°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi vízilabda

1 órája

Eligazolt Szaúd-Arábiából a szegedi vízilabdázó

Címkék#Boros Tamás#Horgen#vízilabda

Két év szaúd-arábiai légióskodást követően visszatért Európába és a Zürichi-tó déli partján játszik a következő szezonban. A szentesi származású vízilabdázó, Boros Tamás 2018 és 2023 között a férfi vízilabda OB I.-ben szereplő Szegedi VE-t erősítette, most pedig a svájci Horgen csapatába igazolt az Al Qadsiah-tól.

Becsei Dávid

Boros Tamás két idényt töltött Szaúd-Arábiában, az Al Qadsiah játékosaként csapatával mindent megnyert mindkét kiírásban. Bajnok és kupagyőztes lett a 32 éves vízilabdázó, de 2024-ben a bajnokság legértékesebb játékosának is megválasztották. A 2025–2026-os szaúd-arábiai férfi vízilabda-bajnokság szabályai megváltoztak, most már nem lehetnek légiósai a kluboknak.

Boros Tamás Svájcba igazolt Szaúd-Arábiából.
Boros Tamás öt évig játszott Szegeden.
Fotó: Karnok Csaba – archív

– Ettől az idénytől nem lehetnek külföldi játékosok a szaúdi bajnokságban, de edzőnk, az olimpiai bajnok Dejan Szavics is hazament. Voltak ajánlataim Magyarországról is, de egyelőre nem szerettünk volna hazaköltözni, maradunk a komfortzónánkon kívül – árulta el érdeklődésünkre Boros Tamás. Úgy fogalmazott, megízlelték a külföldi életet, gyermekeiknek pedig szeretnék megadni a nyelvtanulás lehetőségét. Lánya egy angolnyelvű óvodába járt, most pedig a németül tanulhat Svájcban.

Boros Tamás Svájcba igazolt

A svájci férfi vízilabda-bajnokság legutóbbi negyedik helyezettje, a Horgen igazolta le. Nem ő lesz az egyetlen magyar játékosa az együttesnek, ugyanis a BVSC-ből Csacsovszky Alexet is náluk folytatja a karrierjét.

Nem ő az egyetlen magyar

– Legutóbb a negyedik helyen végzett a csapat a bajnokságban, idén viszont szeretnénk előrébb lépni. Azt mondják, nagy erősítés a csapat számára a két magyar játékos, azon leszünk Csacsóval, hogy ezt bebizonyítsuk. Mindenben segítjük egymást, a Németországba megérkezett csomagjainkért is vele mentem át a napokban. Nagyban hozzájárul a beilleszkedésünkhöz az egész csapat, valamint Szer Domonkos, aki hétéves kora óta él Svájcban, a válogatott játékosa, de folyékonyan beszél magyarul – jegyezte meg.

Festői környezetben játszanak majd

Van idő a beilleszkedésre, hiszen a bajnokság csak januárban kezdődik Svájcban. Fedett uszodában indítanak, majd áprilistól a Zürichi-tó festői környezetében játszhatnak majd. Addig sem kell azért meccsek nélkül élniük, a Svájci Kupában az elmúlt héten magabiztos győzelemmel rajtoltak.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu