Deli Tamás Las Vegas-i győzelemmel készült a budapesti rekordkísérletre

A bothúzás sokkal többről szól, mint az erőkifejtés. Természetesen elképesztően fontos, hogy jó erőben legyen az ember, de talán még ennél is fontosabb a jó időzítés, a lendületes kezdés. A Las Vegas-i Mr. Olympia masters korcsoportjában ezt be is bizonyította Deli Tamás, aki négyből négy mérkőzését megnyerte, ráadásul ezek nagyjából összesen tizenöt másodpercig tartottak…

A bothúzás magyar érmesei a Las Vegas-i Mr. Olympián. Véró Alex (balról jobbra), Deli Tamás és Csordás Cintia.

Forrás: Deli Team

– Miközben bothúzásban két könnyed sikerrel kezdtem, már a felhúzáson járt az eszem – emlékezett vissza érdeklődésünkre még Las Vegasból Deli Tamás. – Mivel mindkét sportág óriási erőkifejtésről szól, nem igazán fér meg egymás mellett versenyszinten, pláne egy napon. Ráadásul még Alex és Cinti versenyeztetése is ott volt a feladataim között, így egyértelmű célom volt, hogy a lehető leggyorsabban le kell zárnom a meccseimet. Sikerült, összesen nagyjából tizenöt másodpercet húztam – mesélte.

A bothúzás magyar királya

2023 után ismét bajnoki övet nyert Deli Tamás a Mr. Olympián bothúzásban, majd felhúzásban is minden úgy alakult, ahogy eltervezte.

Elképesztő teljesítmények

– Mivel a két sportág eseményei párhuzamosan folytak, így felhúzásban muszáj volt maximumot teljesítenem, mert nem tudtam az ellenfeleim eredményeit. Egy stabil 260 kilogrammos kezdőfogással indítottam, 275 kiló után pedig már taktikáztam is. Mivel Dunavarsányban 287,5-et húztam egy hónapja, így 290-et kértem zárásként – összegzett Deli. Mindhárom fogása fehér lámpával zárult, így a mastersek között nyert, míg nyílt kategóriában ezüstérmes lett. Utóbbiban a makói Majoros Róbert előzte meg, aki a Mr. Olympia kétnapos versenyének legnagyobb felhúzásával, 345 kilogrammal két aranyérmet söpört be.

Csalódottak a bronzérem miatt

Bajnoki övért utazott Las Vegasba bothúzásban a derekegyházi Véró Alex és a szentesi Csordás Cintia is. A brutálisan erős mezőnyben viszont bronzéremmel kellett beérniük, ami miatt egyelőre csalódottan élik meg a tengerentúli túrát, pedig egy bármilyen színű érem a Mr. Olympiáról egy sportoló karrierjének valószínűleg a csúcsát vagy annak közelét jelenti.