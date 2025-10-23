október 23., csütörtök

Búvárúszás

42 perce

Felnőtt vb-re a kvalifikált a szegedi búvárúszó

Az ősz első versenyén Gödöllőn ugrottak medencébe a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub sportolói. Horpácsy Hanna kvalifikálta magát a búvárúszás 2026-os dél-koreai felnőtt világbajnokságára.

Becsei Dávid

Gödöllőn indult a magyar búvárúszás új évada. A Gödöllő Kupán álltak rajtkőre a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzői béka, cápa, gyermek, serdülő, junior, ifjúsági és felnőtt korosztályban.

A magyar búvárúszás tehetsége Horpácsy Hanna a Gödöllő Kupa dobogójának tetején.
Megkezdődött a búvárúszás új idénye, Horpácsy Hanna (középen) minden számát megnyerte a Gödöllő Kupán, amelyben elindult.
Forrás: Muréna Szegedi Úszó- és Búvár Klub

A csapat beszámolója szerint kiválóan sikerült a gödöllői erőfelmérés. 400 méteres búvárúszásban verseny kívül mérettette meg magát Horpácsy Hanna, amellyel már kvalifikálta magát a 2026-os dél-koreai felnőtt világbajnokságra. Hanna később az összes számot megnyerte, amelyben elindult a Gödöllő Kupán. Összesen négy aranyéremmel zárt, míg Bagaméri Mirtill gyűjteménye két aranyéremmel gazdagodott, Csentes Balázs pedig 50 méter búvárúszásban győzött. Mindannyiuk felkészítő edzője Balassa Judit és Kanyó Dénes.

Eredmények, búvárúszás:

50 méter felszíni úszás, serdülők: 4. Csentes Balázs, 8. Zsarkó Botond. Ifjúságiak: 4. Nagy Botond. Juniorok: 1. Horpácsy Hanna, 2. Ágoston Nóra, 3. Börcsök Richárd, 4. Kopornyik Kata. Felnőttek: 3. Duzmath Izabella, 4. Márton Balázs.

200 m felszíni úszás, serdülők: 2. Csentes Balázs, 4. Zsarkó Botond. Juniorok: 1. Horpácsy Hanna, 2. Ágoston Nóra, 3. Börcsök Richárd, 4. Kopornyik Kata. Felnőttek: 3. Duzmath Izabella.

400 méter felszíni úszás, serdülők: 2. Csentes Balázs, 3. Zsarkó Botond. Juniorok: 1. Horpácsy Hanna, 2. Ágoston Nóra, 3. Börcsök Richárd, 4. Kopornyik Kata. Felnőttek: 2. Duzmath Izabella, 2. Márton Balázs.

50 méter búvárúszás, serdülők: 1. Csentes Balázs. Ifjúságiak: 4. Nagy Botond, 4. Bagaméri Mirtill. Juniorok: 1. Horpácsy Hanna, 2. Kopornyik Kata, 3. Ágoston Nóra, 4. Börcsök Richárd.

50 méter uszonyos gyors, gyermekek: 9. Kanyó Zénó. Ifjúságiak: 1. Bagaméri Mirtill, 2. Nagy Botond, 3. Kiss Írisz, 4. Bagaméri Simon. Felnőttek: 6. Duzmath Izabella.

100 méter uszonyos gyors, ifjúságiak: 3. Nagy Botond, 4. Bagaméri Simon. Juniorok: 1. Bagaméri Mirtill, 2. Kiss Írisz. Felnőttek: 4. Maysaretta Aura Van Gobel, 7. Duzmath Izabella

4×100 m multimix, felnőttek: 4. Muréna Szegedi Úszó és Búvárklub (Börcsök Richárd Péter, Márton Balázs Levente, Horpácsy Hanna Barbara, Duzmath Izabella).

Horpácsy Hanna nyáron a felnőttek Európa-bajnokságán 400 méter búvárúszásban ezüstérmet szerzett.

 

Horpácsy Hanna nyáron a felnőttek Európa-bajnokságán 400 méter búvárúszásban ezüstérmet szerzett.

 

