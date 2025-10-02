október 3., péntek

Cselgáncs

Tegnap, 8:53

Elképesztő létszámban érkeznek a hétvégi szegedi emlékversenyekre

Címkék#Szatymaz#Csaba Béla-emlékverseny#cselgáncs

Több mint száz klub indul a hétvégi szegedi versenyeken. Szombaton és vasárnap a cselgáncsról szól minden az újszegedi sportcsarnokban.

Vajgely Pál

Egy igazi cselgáncshétvége előtt áll Szeged, szombaton és vasárnap ugyanis a sportág utánpótlása és felnőtt képviselői is tatamira lépnek az újszegedi sportcsarnokban. A Szatymazi Judo SE szervezésében szombaton az ifjúsági B magyar bajnokságot rendezik meg, amely egyben az olimpiai bronzérmes Kincses Tibor-emlékverseny nevet viseli, majd délutántól jön a felnőtt magyar másodosztályú bajnokság, azaz a Kunyik József-emlékverseny. Vasárnap ismét az utánpótlás lép majd küzdőtérre, a 10–14 éves korosztály számára ugyanis idén is megrendezik az Első Beton kupát, amellyel a sportág szegedi alapjait elindító Csaba Bélára is emlékeznek.

Küzdelemből nem lesz hiány Újszegeden, a cselgáncsról szól minden két napon át a sportcsarnokban.
Küzdelemből nem lesz hiány Újszegeden, a cselgáncsról szól minden két napon át a sportcsarnokban. Fotó: Török János

Ingyenesen látogatható a cselgáncs-hétvége 

Mint azt Szabó Csaba, a szatymazi klub elnöke elmondta, szombatra mintegy 85 magyar klub versenyzői érkeznek Szegedre, vasárnap pedig nemzetközivé válik a Csaba Béla-emlékverseny mezőnye, román, horvát és szerb klubok is részt vesznek az Első Beton-kupán, így a hétvégén összesen közel 1000 versenyzőt várnak az újszegedi sportcsarnokba. A Szatymazi SE rendezésében hat tatamin láthatnak majd küzdelmeket a kilátogató nézők, a szurkolók számára a belépés mindkét napon ingyenes. 

Az elmúlt időszakban a szatymazi klub sportolói közül a győri Európa kupán harmadik lett az U15-ös korosztály 46 kg-osok mezőnyében Nagy Csongor, majd a brnói Mizuno cupon is dobogóra állhatott, ahol harmadik lett, míg Győrben Redenczki Sára Linda a 42 kg-osok között lett ezüstérmes. Az elmúlt hét­­végén a Horvátországban megrendezett Slavonca-kupán vettek részt a szatymaziak, Tót Dávid aranyérme (46 kg) mellett Kovács-Gál Zselyke (25 kg), Bera Márk (34 kg) és Terhes Botond (+55 kg) is ezüstérmes lett.

