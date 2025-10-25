Győzelemmel debütált a Kiskundorozsma új edzője

Sorozatban négy bajnokin nem nyert a vármegyei I. osztályban a Kiskundorozsma, így a héten az edzőváltás mellett döntött a klub vezetése. A legutóbbi fordulóban a Makón súlyosan megsérült Magyar György távozott a kispadról. A Dorozsma új edzője, a legutóbb Deszken dolgozó Papp Endre lett. Az új tréner Ottlik Márk góljának köszönhetően győzelemmel mutatkozott be otthon a Szentesi Kinizsi ellen.

A zöld mezes Dorozsma új edzővel a kispadon nyert a Szentesi Kinizsi ellen.

Fotó: Gémes Sándor

A listavezető Sándorfalva a szünetben már 2–0-ra vezetett a Bordány ellen, de Meszes Patrik gólja és Széll Kristóf kiállítása után megküzdött a három pont otthon tartásáért. A végjátékban a vendégek védőjét, Márki Milánt is kiállította a játékvezető, a meccset a hazaiak nyerték meg 2–1-re.

Potyogtak a gólok Deszken, ahol a Hódmezővásárhelyi TUS hiába vezetett 3–1-re, végül kikapott 6–5-re.

Kéménygyártó-Mórahalom–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 2–4 (1–1)

Gólszerzők: Gallyas (37.), Bokányi R. (90.), ill. Kanász-Nagy M. (4.), Borda (51.), Barta (65.), Bencze B. (72.).

Clean Star Complex Dorozsma–Szentesi Kinizsi 1–0 (1–0)

Gólszerző: Ottlik Márk (19.).

Sándorfalva–DB Futball Bordány 2–1 (2–0)

Gólszerzők: Babolek (15.), Rabecz B. (39.), ill. Meszes (48.).

Kiállítva: Széll K. (57.), ill. Márki M. (89.).

Deszk–Hódmezővásárhelyi TUS 6–5 (1–3)

Gólszerzők: Csehó (15., 76., 84.), Szabó R. (49., 70. – a másodikat 11-esből), Néma (64.), ill. Horváth Á. (9., 38.), Nagy A. (22.), Buzás (72., 93).

Kiállítva: Zatykó (94. – a Deszkből).

Tiszasziget–Makó 1–1 (0–1)

Gólszerzők: Szabó M. D. (85.), ill. Vajna (3.).

SZEOL SC-FK Szeged–M-Perfect Home-Algyő 2–5(2–4)

Gólszerzők: Miklós L. (24.), Hegyesi B. (32.), ill. Kónya (10.), Dudás (19.), Szabó L. (22.), Semjényi (37.) Hegyi (50.).