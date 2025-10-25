október 25., szombat

Labdarúgás

1 órája

Győzelemmel debütált a Kiskundorozsma új edzője

Bőven kijutott az izgalmakból a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának mérkőzésein. A Clean Star Complex Dorozsma új edzővel a kispadon törte meg négy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, a listavezető Sándorfalva hosszabb időt emberhátrányban játszva győzött, míg a Deszk–Hódmezővásárhelyi TUS meccsen tizenegy gól született.

Becsei Dávid
Győzelemmel debütált a Kiskundorozsma új edzője

Szeptember 20. után nyert ismét a Kiskundorozsma. Most a Szentest, akkor pedig a SZEOL SC-FK Szegedet győzte le a zöld mezes alakulat.

Fotó: Gémes Sándor

Sorozatban négy bajnokin nem nyert a vármegyei I. osztályban a Kiskundorozsma, így a héten az edzőváltás mellett döntött a klub vezetése. A legutóbbi fordulóban a Makón súlyosan megsérült Magyar György távozott a kispadról. A Dorozsma új edzője, a legutóbb Deszken dolgozó Papp Endre lett. Az új tréner Ottlik Márk góljának köszönhetően győzelemmel mutatkozott be otthon a Szentesi Kinizsi ellen.

A Dorozsma új edzővel törte meg rossz sorozatát.
A zöld mezes Dorozsma új edzővel a kispadon nyert a Szentesi Kinizsi ellen.
Fotó: Gémes Sándor

A listavezető Sándorfalva a szünetben már 2–0-ra vezetett a Bordány ellen, de Meszes Patrik gólja és Széll Kristóf kiállítása után megküzdött a három pont otthon tartásáért. A végjátékban a vendégek védőjét, Márki Milánt is kiállította a játékvezető, a meccset a hazaiak nyerték meg 2–1-re.

Potyogtak a gólok Deszken, ahol a Hódmezővásárhelyi TUS hiába vezetett 3–1-re, végül kikapott 6–5-re.

Vármegyei I. osztály, alapszakasz, 11. forduló:

Kéménygyártó-Mórahalom–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 2–4 (1–1)
Gólszerzők: Gallyas (37.), Bokányi R. (90.), ill. Kanász-Nagy M. (4.), Borda (51.), Barta (65.), Bencze B. (72.).

Clean Star Complex Dorozsma–Szentesi Kinizsi 1–0 (1–0)
Gólszerző: Ottlik Márk (19.).

Sándorfalva–DB Futball Bordány 2–1 (2–0)
Gólszerzők: Babolek (15.), Rabecz B. (39.), ill. Meszes (48.).
Kiállítva: Széll K. (57.), ill. Márki M. (89.).

Deszk–Hódmezővásárhelyi TUS 6–5 (1–3)
Gólszerzők: Csehó (15., 76., 84.), Szabó R. (49., 70. – a másodikat 11-esből), Néma (64.), ill. Horváth Á. (9., 38.), Nagy A. (22.), Buzás (72., 93).
Kiállítva: Zatykó (94. – a Deszkből).

Tiszasziget–Makó 1–1 (0–1)
Gólszerzők: Szabó M. D. (85.), ill. Vajna (3.).

SZEOL SC-FK Szeged–M-Perfect Home-Algyő
Gólszerzők:

