Favágó világbajnokság

1 órája

Az ópusztaszeri favágó volt a legjobb motorfűrésszel a világbajnokságon – videóval

Címkék#motorfűrész#favágó#világbajnokság#Bozsó Zoltán

A címvédő, rekordgyőztes állította meg őket. A motorfűrészes versenyszám legjobb időeredményét produkálta az ópusztaszeri Bozsó Zoltán a favágó világbajnokságon Milánóban. Az 51 éves sportember a téli nagy hajtás közepette már arra készül, hogy kvalifikálja magát a világ tizenkét legjobb favágója közé.

Becsei Dávid
Az ópusztaszeri favágó volt a legjobb motorfűrésszel a világbajnokságon – videóval

Bozsó Zoltán a motorfűrészes versenyszám közben a favágó világbajnokságon.

Forrás: a Stihl Timbersports Facebook-oldala

Fotó: Mihai Stetcu

A favágó világbajnokság 2025-ös megmérettetését Milánóban rendezték meg. A magyar válogatott Andráska Zoltán, Bozsó Zoltán, Strúbel Bence és Urbán Ádám alkotta négyessel vett részt az eseményen, a tizenötödik helyen végeztek.

Bozsó Zoltán és a magyar válogatott a favágó világbajnokságon Milánóban.
A magyar válogatott tagjai a favágó világbajnokságon, Bozsó Zoltán jobbról a második.
Fotó: Joerg Mitter / Limex Images / Forrás: a Stihl Timbersports Facebook-oldala

– Rengeteg élmény ért néhány nap alatt Olaszországban. Három fiatal sráccal vettem részt a favágó világbajnokságon. Annak ellenére, hogy mindhárman a fiaim lehettek volna, nagyon jól dolgoztunk együtt, megvolt köztünk az összhang – mondta érdeklődésünkre az ópusztaszeri favágó, Bozsó Zoltán.

Vélekedése szerint az elmúlt két-három évben brutális fejlődésen mentek keresztül a svéd és lengyel favágók, mivel a sportág tengerentúli sztáredzőitől tanulhattak. Ennek a befektetésnek az eredményeként a svédek végeztek a második helyen, a lengyelek pedig a dobogó alsó fokán.

Elmaradt a rekorddöntés a favágó világbajnokságon

– Rekordidő alatt szerettük volna teljesíteni a négy versenyszámot, ami egy perc tíz másodpercet jelent, mi viszont ettől most hat másodperccel elmaradtunk. A motorfűrészes versenyszámban viszont a favágó világbajnokság legjobb időeredményét produkáltam, ami fantasztikus érzés, többen megjegyezték, hogy ez milyen parádés teljesítmény – mesélte.

Ausztrália legyőzhetetlen, sorozatban hatodszor, összességében pedig tizedik alkalommal nyerte meg a favágó világbajnokságot. Útjukat a döntőig Bozsóék is keresztezték, akik így testközelből láthatták, hogy teljesítenek a sportág világklasszisai.

Sosem történt még ilyen

– Ez egy elképesztően nehéz, változatos vb volt. Most történt meg először, hogy az amerikaiak és a kanadaiak már az első körben búcsúzzanak, de erre a sorsra jutott Németország is. Az ausztrálok teljesítménye viszont hosszú ideje állandó – beszélt az erőviszonyokról. Bozsó Zoltán a legutóbb országos bajnokságon bronzérmes volt.

Hozzátette, hogy különleges érzés volt, hogy mintegy hatvan magyar szurkoló, köztük a felesége és lánya, valamint több barátja is elkísérte a divat fővárosába, így pazar hangulatban versenyezhettek.

A világ legjobbjai között indulna

A fűtésszezon beköszöntével az ópusztaszeri favágó is a téli nagy hajtás napjait éli meg, de szabadidejében is szakmájának hódol. Ennek oka, hogy a világ tizenkét legjobb fakitermelője 2026 júliusában Budapesten küzd meg a Champions Trophyn, és ezen szeretne elindulni. Ehhez egy négyversenyszámos feladatot kell teljesíteni kétszer a kétperces szintidőn belül mindössze tíz minutum alatt. Az erről készült videót december 31-ig kell kiküldenie Németországba.

Itt visszanézhető a magyar válogatott írek elleni versenyzése is:

