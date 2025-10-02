október 3., péntek

Férfi vízilabda

Tegnap, 11:31

A Szedeáknak üzent a Szegedi VE kapitánya a győztes rangadó után

Címkék#Sánta Dániel#Szeged#Kiss Csaba#Szegedi VE#vízilabda

Boldogan és elégedetten nyilatkozott Kiss Csaba, míg Sánta Dániel az SZTE-Szedeák kosárlabdázóinak üzent. A férfi vízilabda OB I. első fordulójából pótolt mérkőzésen az SZVE Goodwill Pharma Fortacell 18–16-os sikert aratott a Kaposvári VK otthonában. A szegediek jövő szombaton a KSI vendégeként folytatják a bajnokságban.

Becsei Dávid

Ha Kaposvár, akkor győztes szegedi rajt. Bár nem ilyen egyszerű mutatvány ez a férfi vízilabda OB I.-ben, a 2024–2025-ös kiírás után a 2025–2026-ost így kezdték Kiss Csaba vezetőedző tanítványai. Tavaly 13–10-re, szerdán este pedig 18–16-ra nyertek a Tisza-partiak a Somogy vármegyei rivális otthonában.

Kaposvár–Szeged rangadót rendeztek a férfi vízilabda OB I.-ben.
Sánta Dániel ismét Kaposváron örülhetett szegedi győzelemnek a férfi vízilabda OB I. nyitófordulójában.
Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon boldogok vagyunk, személy szerint én is. Ennek nem feltétlenül csak a győzelem az oka, hanem hogy úgy érzem, sok maradt bennünk, legfőképpen védekezésben – mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Kiss Csaba, az Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell vezetőedzője. – A tizenhat kapott gól rengeteg, de klasszikus rangadónk a Kaposvárral és az új szabályok megmutatták, hogy miben változott a vízilabda. Volt, amikor vezettünk három-négy góllal, majd utolért bennünket a Kaposvár és újra macska-egér harc kezdődött. Óriási küzdelem és fizikális kontakt jellemezte a mérkőzést. Találkozik még ez a két csapat valószínűleg a bajnokságban, vagyis mindkettő a felsőházi rájátszásért fog harcolni. Akárcsak a tavalyi első fordulóban, most is elképesztően fontos három pontot gyűjtöttünk be idegenben, akkor az meglökte a szekerünket a bajnokságban, ebben bízunk most is. Nehéz meccs volt, de a két játékvezető nagyon jól megoldotta – fejezte ki dicséretét a szegediek trénere a Kaposvár–Szeged meccset vezető Ercse Norbertnek és Kovács Somának.

A szegediek csapatkapitánya, Sánta Dániel meccsértékelése is az örömökről szólt.

– Örülök, hogy nyerni tudtunk, amelyhez hosszú út vezetett. Három hónapig tartott a felkészülésünk, de csak eljött ez a nap is, amikor vízbe ugorhattunk. Egy nagyon jó Kaposvárt sikerült legyőzni egy hasonlóan nehéz medencében egy hosszú utazást követően. Büszke vagyok a srácokra és Csabára is, remélem, hogy csütörtökön este az SZTE-Szedeák is nyer a Kaposvár ellen otthon – értékelt Sánta, majd a férfi kosárlabdázóknak üzent.

Az SZTE-Szedeák az NB I./A csoportos férfi kosárlabda-bajnokságban ma 18 órától az újonc kaposváriak ellen játszik idén először az újszegedi sportcsarnokban.

A férfi vízilabda OB I. 2. fordulójának programja:

Október 10., péntek, 19 óra: Honvéd–Metalcom Szentes. 19.30: Semmelweis OSC–Kaposvár. Október 11., szombat, 11.30: KSI–SZVE Goodwill Pharma Fortacell. 12 óra: FTC-Telekom–Debrecen. 15 óra: Vasas–Eger. 16 óra: Szolnok–Miskolc. 17 óra: BVSC–UVSE.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

