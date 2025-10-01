2025.10.01. 20:48
Minden várakozást felülmúlt a Szeged bajnoki nyitánya Kaposváron
Gólesővel nyitották az új szezont. Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell magabiztos, 18–16-os sikert aratott a Kaposvár vendégeként a férfi vízilabda OB I. első fordulójából pótolt mérkőzésen.
Nehéz, igazi rangadóra számított a férfi vízilabda OB I. nyitányán Kiss Csaba, a szegediek vezetőedzője. Ehhez mérten alakult az első másfél negyed, utána viszont különösen a harmadik jóformán állva hagyták a Tisza-partiak a kaposváriakat.
Megnyomta az első negyed elejét a házigazda Kaposvár, amely Dőry Farkas révén gyorsan megszerezte a vezetést. A szegediek első bajnoki gólját a 2025–2026-os férfi vízilabda OB I.-ben az egyik új szerzemény, a KSI-től igazolt Pető Attila jegyezte. Ekkor 2–1 állt az eredményjelzőn. Másodjára is ellépett két találattal a KVK, majd egy másik új fiú, Gólya Noel is megdobta az első gólját szegedi sapkában. Ezt követően Kürti Dominik pillanatai következtek, ezzel együtt pedig a negyed második felét egyértelműen a vendégek vitték el. Bár nem pontozásos sportág a vízilabda, mint az ökölvívás, ennek ellenére összességében megérdemelten vezetett nyolc perc játékot követően 6–5-re Kürti triplájával. A hajrában bár egyszer az SZVE is két találattal vezetett, a hazaiak szépítettek, a dudaszó előtt pedig Pető lövése a kapufán csattant.
Fokozatosan építették előnyüket
A második negyedben mindkét oldalon a védelmek domborodtak ki jobban. Kósik védései nyugtalaníthatták eleinte a vendégeket, de ők is egyre inkább jól zártak hátul, miközben elöl többen is hozzátettek a közöshöz. 9–7-nél már a háromgólos különbségért is támadott a Szeged. A lövés kimaradt, a nagyszünetre viszont ígyis megduplázta első negyedbéli előnyét a Szegedi VE, féltávnál 10–8-ra vezettek Sánta Dánielék a kaposvári uszodában.
Pörge átbillentette a mérleg nyelvét
Nem kellett viszont sokat várni a harmadik negyedben a háromgólos szegedi vezetésre. Egy szemfüles Pörge-gól után már 9–12 állt a táblán, majd Danka védett, a megúszásból pedig ismét Pörge talált be, így 13–9-re ellépett az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. Ez a nagyjából ötven másodperc picit megfogta a hazaiakat, a Gedra távoli bombagóljának is köszönhetően a záró nyolc perc 16–11-es szegedi előnyről indulhatott.
Az idővel is jól bánta
Szegedi góllal indulta negyedik negyed, amely talán kissé túlságosan megnyugtatta a vendégeket. Nagyot hajrázott a Kaposvár, amely másfél perccel a vége előtt mínusz kettőre zárkózott fel. A hátralévő idővel viszont már jól bánt a Szeged, amely így 18–16-ra megnyerte első idei bajnokiját.
Jövő szombaton a KSI otthonában folytatja az OB I.-ben a Szegedi VE.
E.ON férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 1. forduló:
Kaposvár–Szegedi VE 16–18 (5–6, 3–4, 3–6, 5–2)
Kaposvár, Csík Ferenc versenyuszoda, 300 néző. Vezette: Ercse, Kovács S.
Kaposvár: Kósik – Dóczi 4, Dőry 2, Berta 2, Pellei K. 2, Takács K. 1, Hárai 1. Csere: Szilágyi (kapus), Gaszt 2, Vadas, Baj 1, Vindisch, Juhász-Szelei 1, Szabó G. Vezetőedző: Surány László.
SZVE Goodwil Pharma Fortacell: Danka – Sánta, Pörge 3, Pető 4, Bóbis 1, Horváth V., Kürti 4. Csere: Báthory 1, Spitz 1, Gólya 2, Kasza 1, Nyíri, Gedra 1. Vezetőedző: Kiss Csaba.
Gól – emberelőnyből: 7/12, ill. 8/14.
Ötméteresből: 1/1, ill. 3/3.
Kipontozódott: Szabó G.
A mérkőzés itt visszanézhető:
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!