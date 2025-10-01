Minden várakozást felülmúlt a Szeged bajnoki nyitánya Kaposváron

Nehéz, igazi rangadóra számított a férfi vízilabda OB I. nyitányán Kiss Csaba, a szegediek vezetőedzője. Ehhez mérten alakult az első másfél negyed, utána viszont különösen a harmadik jóformán állva hagyták a Tisza-partiak a kaposváriakat.

Kürti Dominik négy góllal kezdett a férfi vízilabda OB I. nyitófordulójában Kaposváron.

Fotó: Gémes Sándor

Megnyomta az első negyed elejét a házigazda Kaposvár, amely Dőry Farkas révén gyorsan megszerezte a vezetést. A szegediek első bajnoki gólját a 2025–2026-os férfi vízilabda OB I.-ben az egyik új szerzemény, a KSI-től igazolt Pető Attila jegyezte. Ekkor 2–1 állt az eredményjelzőn. Másodjára is ellépett két találattal a KVK, majd egy másik új fiú, Gólya Noel is megdobta az első gólját szegedi sapkában. Ezt követően Kürti Dominik pillanatai következtek, ezzel együtt pedig a negyed második felét egyértelműen a vendégek vitték el. Bár nem pontozásos sportág a vízilabda, mint az ökölvívás, ennek ellenére összességében megérdemelten vezetett nyolc perc játékot követően 6–5-re Kürti triplájával. A hajrában bár egyszer az SZVE is két találattal vezetett, a hazaiak szépítettek, a dudaszó előtt pedig Pető lövése a kapufán csattant.

Fokozatosan építették előnyüket

A második negyedben mindkét oldalon a védelmek domborodtak ki jobban. Kósik védései nyugtalaníthatták eleinte a vendégeket, de ők is egyre inkább jól zártak hátul, miközben elöl többen is hozzátettek a közöshöz. 9–7-nél már a háromgólos különbségért is támadott a Szeged. A lövés kimaradt, a nagyszünetre viszont ígyis megduplázta első negyedbéli előnyét a Szegedi VE, féltávnál 10–8-ra vezettek Sánta Dánielék a kaposvári uszodában.

Pörge átbillentette a mérleg nyelvét

Nem kellett viszont sokat várni a harmadik negyedben a háromgólos szegedi vezetésre. Egy szemfüles Pörge-gól után már 9–12 állt a táblán, majd Danka védett, a megúszásból pedig ismét Pörge talált be, így 13–9-re ellépett az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. Ez a nagyjából ötven másodperc picit megfogta a hazaiakat, a Gedra távoli bombagóljának is köszönhetően a záró nyolc perc 16–11-es szegedi előnyről indulhatott.

Az idővel is jól bánta

Szegedi góllal indulta negyedik negyed, amely talán kissé túlságosan megnyugtatta a vendégeket. Nagyot hajrázott a Kaposvár, amely másfél perccel a vége előtt mínusz kettőre zárkózott fel. A hátralévő idővel viszont már jól bánt a Szeged, amely így 18–16-ra megnyerte első idei bajnokiját.