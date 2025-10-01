október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi vízilabda

12 órája

Minden várakozást felülmúlt a Szeged bajnoki nyitánya Kaposváron

Címkék#Kaposvár#SZVE Goodwill Pharma Fortacell#férfi vízilabda#Szegedi VE

Gólesővel nyitották az új szezont. Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell magabiztos, 18–16-os sikert aratott a Kaposvár vendégeként a férfi vízilabda OB I. első fordulójából pótolt mérkőzésen.

Becsei Dávid

Nehéz, igazi rangadóra számított a férfi vízilabda OB I. nyitányán Kiss Csaba, a szegediek vezetőedzője. Ehhez mérten alakult az első másfél negyed, utána viszont különösen a harmadik jóformán állva hagyták a Tisza-partiak a kaposváriakat.

Győzelemmel kezdte a férfi vízilabda OB I.-be a Szegedi VE.
Kürti Dominik négy góllal kezdett a férfi vízilabda OB I. nyitófordulójában Kaposváron.
Fotó: Gémes Sándor

Megnyomta az első negyed elejét a házigazda Kaposvár, amely Dőry Farkas révén gyorsan megszerezte a vezetést. A szegediek első bajnoki gólját a 2025–2026-os férfi vízilabda OB I.-ben az egyik új szerzemény, a KSI-től igazolt Pető Attila jegyezte. Ekkor 2–1 állt az eredményjelzőn. Másodjára is ellépett két találattal a KVK, majd egy másik új fiú, Gólya Noel is megdobta az első gólját szegedi sapkában. Ezt követően Kürti Dominik pillanatai következtek, ezzel együtt pedig a negyed második felét egyértelműen a vendégek vitték el. Bár nem pontozásos sportág a vízilabda, mint az ökölvívás, ennek ellenére összességében megérdemelten vezetett nyolc perc játékot követően 6–5-re Kürti triplájával. A hajrában bár egyszer az SZVE is két találattal vezetett, a hazaiak szépítettek, a dudaszó előtt pedig Pető lövése a kapufán csattant.

Fokozatosan építették előnyüket

A második negyedben mindkét oldalon a védelmek domborodtak ki jobban. Kósik védései nyugtalaníthatták eleinte a vendégeket, de ők is egyre inkább jól zártak hátul, miközben elöl többen is hozzátettek a közöshöz. 9–7-nél már a háromgólos különbségért is támadott a Szeged. A lövés kimaradt, a nagyszünetre viszont ígyis megduplázta első negyedbéli előnyét a Szegedi VE, féltávnál 10–8-ra vezettek Sánta Dánielék a kaposvári uszodában.

Pörge átbillentette a mérleg nyelvét

Nem kellett viszont sokat várni a harmadik negyedben a háromgólos szegedi vezetésre. Egy szemfüles Pörge-gól után már 9–12 állt a táblán, majd Danka védett, a megúszásból pedig ismét Pörge talált be, így 13–9-re ellépett az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. Ez a nagyjából ötven másodperc picit megfogta a hazaiakat, a Gedra távoli bombagóljának is köszönhetően a záró nyolc perc 16–11-es szegedi előnyről indulhatott.

Az idővel is jól bánta

Szegedi góllal indulta negyedik negyed, amely talán kissé túlságosan megnyugtatta a vendégeket. Nagyot hajrázott a Kaposvár, amely másfél perccel a vége előtt mínusz kettőre zárkózott fel. A hátralévő idővel viszont már jól bánt a Szeged, amely így 18–16-ra megnyerte első idei bajnokiját.

Jövő szombaton a KSI otthonában folytatja az OB I.-ben a Szegedi VE.

E.ON férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 1. forduló:

Kaposvár–Szegedi VE 16–18 (5–6, 3–4, 3–6, 5–2)
Kaposvár, Csík Ferenc versenyuszoda, 300 néző. Vezette: Ercse, Kovács S.
Kaposvár: Kósik – Dóczi 4, Dőry 2, Berta 2, Pellei K. 2, Takács K. 1, Hárai 1. Csere: Szilágyi (kapus), Gaszt 2, Vadas, Baj 1, Vindisch, Juhász-Szelei 1, Szabó G. Vezetőedző: Surány László.
SZVE Goodwil Pharma Fortacell: Danka – Sánta, Pörge 3, Pető 4, Bóbis 1, Horváth V., Kürti 4. Csere: Báthory 1, Spitz 1, Gólya 2, Kasza 1, Nyíri, Gedra 1. Vezetőedző: Kiss Csaba.
Gól – emberelőnyből: 7/12, ill. 8/14.
Ötméteresből: 1/1, ill. 3/3.
Kipontozódott: Szabó G.

A mérkőzés itt visszanézhető:

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu