Férfi vízilabda OB I.

1 órája

Hiányzott néhány csillag a Metalcom Szentes bajnoki sikeréhez

Címkék#Metalcom Szentes#Szolnoki Dózsa#OB I#vízilabda

Jól játszott, de harmadik idei bajnokiját is elveszítette a Metalcom Szentes. A férfi vízilabda OB I. alapszakaszának harmadik fordulójában a Magyar Kupa-bronzérmes Szolnoki Dózsa 11–6-ra győzött a Kurca-partiak vendégeként.

Becsei Dávid

Három szolnoki góllal indult a Metalcom Szentes férfi vízilabda OB I.-es mérkőzése hazai környezetben. Nyolc perc után viszont már 2–3 állt az eredményjelzőn. Ugyanennyire végződött a második felvonás is, majd a harmadikban már 9–5-re is vezettek a vendégek.

Szentes–Szolnok a férfi vízilabda OB I.-ben.
Pellei Frank nem dobott gólt a férfi vízilabda OB I. 3. fordulójában a Szolnoki Dózsa ellen.
Fotó: Vidovics Ferenc

Az utolsó negyedben öt percen át hősiesen védekezett a Szentes, támadásban viszont nem tudott betalálni. A Szolnok viszont még kétszer is, így a meccs végére alakult ki a legnagyobb különbség 6–11.

Szombaton a Metalcom Szentes a BVSC otthonában ugrik medencébe, míg a Szegedi VE a Honvéd vendége lesz.

Somogyi Balázs: – Gratulálok a Szolnok megérdemelt győzelméhez. Egy ilyen jó csapat ellen, amely érmet szerzett a Magyar Kupában és a nemzetközi porondon érdekelt, ahhoz, hogy nekünk legyen reális esélyünk, minden csillagnak úgy kell állni. Ebből most hiányzott néhány, ugyanis nem jól használtuk ki a fórokat, de több extra teljesítményre is szükségünk lett volna. Ettől függetlenül viszont elégedett vagyok a látottakkal, mert szoros meccset játszottunk, csak a végén nyílt ki az olló a Szolnok javára. Örülök, hogy csak tizenegy gólt kaptunk, ez a védekezésünket és a kapusteljesítményt dicséri. Nekünk ez most egy olyan időszak, hogy csak top csapatok ellen játszunk, később lehet reális esélyünk majd a pontszerzésre, így igyekeztem mindenkinek játéklehetőséget biztosítani.

Férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 3. forduló:

Metalcom Szentes–Szolnoki Dózsa 6–11 (2–3, 2–3, 2–3, 0–2)
Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Rubos, ifj. Kenéz.
Szentes: Grieszbacher – Asanin 1, Tóth Gy. 1, Szatmári 3, Bozó, Horváth Á., Hajdu. Csere: Kiss Z., Takács 1, Makán R., Papp P., Pellei F., Varga M.
Szolnok: Józsa – Kakstedter 1, Krasznai 1, Simon D. 2, Vámosi, Kovács G. 2, Bedő 2. Csere: Zerinváry, Schmölcz 1, Zeman, Szabó B. 2, Teleki, Monostori. Vezetőedző: Hangay Zoltán.
Gól – emberelőnyből: 1/10, ill. 2/5.
Ötméteresből: 1/1, ill. 2/3.
Kiállítva cserével: Bedő, Simon D.
Kipontozódott: Vámosi.

A másik csongrád-csanádi csapat, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell az OSC-t győzte le ebben a fordulóban.

