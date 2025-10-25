39 perce
Van, ami még a vereségnél is bosszantóbb a Metalcom Szentesnek
Érvényesült a papírforma. A Metalcom Szentes 19–11-es vereséget szenvedett a BVSC otthonában a férfi vízilabda OB I. negyedik fordulójában. A vereségnél jobban bosszanthatja a Kurca-partiakat, hogy több játékosuk is megsérült.
Továbbra is várat magára a Metalcom Szentes első pontja a férfi vízilabda OB I.-ben. Bár a játékképe nem rossz Somogyi Balázs vezetőedző szerint, a topcsapatok ellen ez még nem elég a bravúrhoz. Most éppen a BVSC-t szorongatták még két negyeden át, a nagyszünet után viszont Varga Dániel együttese lelépte a Kurca-partiakat.
November elsején, szombaton 18 órától a Vasast fogadja a Szentes az ötödik fordulóban.
Somogyi Balázs: – Nagyon jó mérkőzést játszott a BVSC, gratulálok a győzelemhez nekik. Az első félidő során viszont abszolút pariban voltunk velük. Sajnos a sérültjeink száma ezen a mérkőzésen megduplázódott, pedig már volt kettő, így nem tudtuk kellőképpen rotálni a medencében lévőket. Pozitívum viszont, hogy akik az elmúlt hetekben kevesebb játéklehetőséget kaptak, most több játékperchez jutottak és többé-kevésbé éltek is a lehetőséggel. A sok kapott gól ellenére elégedett vagyok a játékképével, mert bizonyos elemekben felvettük a hazaiak ritmusát. Volt amiben viszont nem, abban fejlődnünk kell! Bízom benne, hogy a sérültjeink gyorsan visszatérnek.
Férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 4. forduló:
BVSC–Metalcom Szentes 19–11 (2–2, 5–3, 5–2, 7–4)
Budapest, Szőnyi úti uszoda. Vezette: Kovács S., Csizmadia.
BVSC: Gyapjas V. – Tátrai D. 4, Shushiashvili 1, Csacsovszky E. 3, Jansik D. 2, Mészáros M. 4, Batizi 1. Csere: Korom (kapus), Simon B., Csapó, Kormány, Benedek M. 1, Kovács P. 3, Bunschuh. Vezetőedző: Varga Dániel.
Szentes: Grieszbacher – Asanin 1, Tóth Gy., Szatmári 3, Bozó, Horváth Á. 1, Hajdu 1. Csere: Pászti (kapus), Kiss Z., Takács 2, Makán R., Papp P., Pellei F. 2, Varga M. 1. Vezetőedző: Somogyi Balázs.
Gól – emberelőnyből: 2/7, ill. 4/13.
Ötméteresből: -, ill. 1/1.
Kipontozódott: Simon B.
A női vízilabda OB I.-ben megszerezte első idei pontjait az SZVE Goodwill Pharma Fortacell.
