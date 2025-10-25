Van, ami még a vereségnél is bosszantóbb a Metalcom Szentesnek

Továbbra is várat magára a Metalcom Szentes első pontja a férfi vízilabda OB I.-ben. Bár a játékképe nem rossz Somogyi Balázs vezetőedző szerint, a topcsapatok ellen ez még nem elég a bravúrhoz. Most éppen a BVSC-t szorongatták még két negyeden át, a nagyszünet után viszont Varga Dániel együttese lelépte a Kurca-partiakat.

Pont nélkül áll még idén a Metalcom Szentes a férfi vízilabda OB I. négy forduló után.

Fotó: Vidovics Ferenc

November elsején, szombaton 18 órától a Vasast fogadja a Szentes az ötödik fordulóban.

Somogyi Balázs: – Nagyon jó mérkőzést játszott a BVSC, gratulálok a győzelemhez nekik. Az első félidő során viszont abszolút pariban voltunk velük. Sajnos a sérültjeink száma ezen a mérkőzésen megduplázódott, pedig már volt kettő, így nem tudtuk kellőképpen rotálni a medencében lévőket. Pozitívum viszont, hogy akik az elmúlt hetekben kevesebb játéklehetőséget kaptak, most több játékperchez jutottak és többé-kevésbé éltek is a lehetőséggel. A sok kapott gól ellenére elégedett vagyok a játékképével, mert bizonyos elemekben felvettük a hazaiak ritmusát. Volt amiben viszont nem, abban fejlődnünk kell! Bízom benne, hogy a sérültjeink gyorsan visszatérnek.

Férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 4. forduló:

BVSC–Metalcom Szentes 19–11 (2–2, 5–3, 5–2, 7–4)

Budapest, Szőnyi úti uszoda. Vezette: Kovács S., Csizmadia.

BVSC: Gyapjas V. – Tátrai D. 4, Shushiashvili 1, Csacsovszky E. 3, Jansik D. 2, Mészáros M. 4, Batizi 1. Csere: Korom (kapus), Simon B., Csapó, Kormány, Benedek M. 1, Kovács P. 3, Bunschuh. Vezetőedző: Varga Dániel.

Szentes: Grieszbacher – Asanin 1, Tóth Gy., Szatmári 3, Bozó, Horváth Á. 1, Hajdu 1. Csere: Pászti (kapus), Kiss Z., Takács 2, Makán R., Papp P., Pellei F. 2, Varga M. 1. Vezetőedző: Somogyi Balázs.

Gól – emberelőnyből: 2/7, ill. 4/13.

Ötméteresből: -, ill. 1/1.

Kipontozódott: Simon B.

A női vízilabda OB I.-ben megszerezte első idei pontjait az SZVE Goodwill Pharma Fortacell.