Káprázatos bajnokit játszott a Metalcom Szentes

A Metalcom Szentes játékosai valószínűleg álmukban sem gondolták, hogy olyan pazar második negyedet produkálnak a Honvéd otthonában, mint amilyet sikerült. A férfi vízilabda OB I. második körében nyolc perc játékot követően 6–4-re vezettek a hazaiak. A nagyszünetben viszont már 6–9 állt a Kőér utcai uszoda eredményjelzőjén, öt perccel a meccs vége előtt viszont már 14–11-re ismét a Honvéd vezetett. Ötvenhét másodperccel a lefújás előtt 14–13-ra még feljött a Metalcom, döntetlenért viszont már nem támadhatott, a vége 15–13.

A Szegedi VE veresége óriási meglepetés lett volna a férfi vízilabda OB I.-ben, míg a Metalcom Szentes győzelme a Honvéd ellen óriási bravúr lett volna.

Fotó: Török János

– Rövid időn belül harmadszor játszottunk a Honvéddal, egyszer legyőztük őket, most nem, mégis úgy érzem, most játszottunk a legjobban ellenük. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hiába fordítottak ellenünk háromgólos előnyről, volt tartásunk. Rengeteget dolgoztunk az elmúlt négy hétben, szerettük volna megmutatni, hogy nem csak otthon vagyunk jó csapat. Remekül játszott a Honvéd, büszkék lehetünk a mai teljesítményünkre a vereség ellenére is – nyilatkozta Somogyi Balázs, a Metalcom Szentes vezetőedzője.

Az újonc KSI is meglepte a Szegedi VE-t. A fővárosiak a második negyedben 5–3-ra vezettek, Sánta Dánielék viszont egy 6–2-es és egy 4–2-es negyeddel megszerezték a kötelezőnek titulált három pontot.

– Teljes egészében az történt a vízben az első két negyedben, amit a KSI eltervezett. Annak ellenére ők irányították a játékot, hogy ezt szerettük volna elkerülni. Meg kell tanulnunk, hogy számunkra nincs könnyű mérkőzés a bajnokságban. Odaadásban mindenképpen száz százalékot kell nyújtani mindig. Éreztem magunkban az erőt a fordításhoz, de gratulálok a KSI-nek is. Ötgólos győzelemnél még ilyen elégedett sosem voltam – értékelte a látottakat Kiss Csaba, a szegediek trénere.

Szombaton 15 órától a Szeged az OSC-t, míg október 22-én szerdán 19 órától a Szentes a Szolnokot fogadja a harmadik fordulóban.

A férfi vízilabda OB I. 2. fordulójának az eredményei:

Honvéd–Metalcom Szentes 15–13, Semmelweis OSC–Kaposvár 17–13, KSI–SZVE Goodwill Pharma Fortacell 9–14, FTC-Telekom–Debrecen 24–8, Vasas–Eger 16–11, Szolnok–Miskolc 16–10, BVSC–UVSE 25–12.