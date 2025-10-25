A hibátlanok rangadóján megszorongatta a Szeged a kupaezüstérmest

A Magyar Kupa ezüstérmese volt az ellenfél a férfi vízilabda OB I.-ben. A hibátlanok rangadóját a Honvéd kezdte jobban a Szegedi VE ellen otthon. A hazaiak az első negyed végén már 5–1-re is vezettek, innen zárkózott fel Kiss Csaba együttese lépésről lépésre.

A fehér sapkás Szegedi VE három megnyert meccs után először vesztett idén mérkőzést a férfi vízilabda OB I.-ben.

Fotó: Albert Péter

Egészen a harmadik negyed derekáig tartotta háromgólos előnyét a Honvéd. Akkor viszont 9–8-ra feljött a Szeged, majd a negyedik negyedben megnyert ráúszást követően a remekül játszó Pető Attila találatával egyenlített 10–10-nél. Hazai szempontból nézve jól reagált a Honvéd a döntetlenre, vezetésért nem támadhattak már Sántáék, Vickovics góljával rögtön visszavették a vezetést, majd elléptek 13–10-re. A 14–13-as végeredményt Pető állította be huszonnégy másodperccel a vége előtt, az ikszért újból viszont már nem mehettek a Tisza-partiak.

Az ötödik fordulóban november másodikán, vasárnap 17 órától a Szolnoki Dózsa vendégeskedik majd a Tiszavirág sportuszodában.

Férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 4. forduló:

Honvéd–SZVE Goodwill Pharma Fortacell 14–13 (5–2, 2–2, 3–5, 4–4)

Budapest, Kőér utcai uszoda. Vezette: Kovács Cs. T., Ercse.

Honvéd: Csoma – Vadovics, Vékony 1, Kiss B. 2, Vickovics 4, Ekler B.2, Szépfalvi. Csere: Kevi 1, Hargitai, Sugár 2, Moskov 1, Simon H. 1, Imre K. Vezetőedző: Szivós Márton.

Szeged: Danka – Sánta, Pető 4, Bóbis 1, Horváth V., Spitz, Kürti 2. Csere: Pörge 2, Báthory, Gólya 3, Kasza, Nyíri 1, Gedra. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 3/7, ill. 3/12.

Ötméteresből: 2/2, ill. 2/2.

Kipontozódott: Ekler B., ill. Gólya.

A másik csongrád-csanádi csapat, a Metalcom Szentes 19–11-es vereséget szenvedett a BVSC otthonában.