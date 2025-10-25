október 25., szombat

Férfi vízilabda OB I.

1 órája

Hatástalanítaná a Szegedi VE a Honvéd erősségeit

Címkék#Metalcom Szentes#BVSC#SZVE Goodwill Pharma Fortacell#grieszbacher Márk#Honvéd#vízilabda

Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell és a Metalcom Szentes is a fővárosba utazik. A férfi vízilabda OB I. alapszakaszának negyedik fordulójában a szegediek a Honvéd vendégei lesznek szombaton 19 órától, míg a Kurca-partiak 17 órától a BVSC otthonában ugranak medencébe.

Becsei Dávid

A férfi vízilabda OB I. negyedik fordulójában sem vár könnyű mérkőzés a Metalcom Szentes együttesére. Az első hét forduló során rendre olyan csapatokkal találkoznak, amely mérkőzéseknek nem a Kurca-partiak az esélyesei. Bár az első három találkozón nem gyűjtöttek pontot, Somogyi Balázs többször is elégedetten nyilatkozott csapata játékáról. Most az a BVSC lesz a szentesiek ellenfele, amely Miskolcon és Egerben, valamint otthon az UVSE ellen nyert.

A férfi vízilabda OB I. meccsén a Metalcom Szentes kapusa.
Grieszbacher Márk, a férfi vízilabda OB I.-es Metalcom Szentes kapusa.
Fotó: Vidovics Ferenc

– Remélem, hogy a Szolnok elleni jó formánkat át tudjuk menteni a BVSC ellen is. Küzdelmes mérkőzésre számítok idegenben, bízom benne, hogy végig ott leszünk a nyakukon és egy szoros meccset játszunk velük. Örülnék, ha szereznénk egy extra pontot – nyilatkozta a meccset megelőzően Grieszbacher Márk, a Metalcom Szentes nyáron igazolt kapusa.

Hibátlanok csatája

Hibátlanok meccsét rendezik a Kőér utcai uszodában. A Honvéd a férfi vízilabda OB I. listavezetője, mivel már négy meccset is lejátszott. A KSI-t, a Miskolcot és a Kaposvárt idegenben, míg a Szentest hazai medencében győzték le Szivós Márton tanítványai. Most azt a Szegedi VE-t fogadják, amely a KSI legyőzése mellett már begyűjtött egy Kaposvár és OSC elleni bravúrsikert is idén.

Erősségekre fókuszáltak

– A Honvéd bejutott idén a Magyar Kupa döntőjébe, amivel bizonyította, hogy erős, masszív csapat jó játékosokkal. Az elmúlt napok edzései az erősségeikre fókuszáltunk, hogy a mérkőzéseken ezeket majd hatástalanítani tudjuk – jegyezte meg a klub beharangozó videójában Nyíri Balázs, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell vízilabdázója.

A férfi vízilabda OB I. 4. fordulójának a programja:

Szombat, 12 óra: Debrecen–Eger, FTC–UVSE. 16 óra: Szolnok–Kaposvár. 17 óra: BVSC–Metalcom Szentes. 18 óra: Vasas–Miskolc. 19 óra: Honvéd–SZVE Goodwill Pharma Fortacell, OSC–KSI.

 

