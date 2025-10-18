Hibátlan csapatot fogad a Szeged, de nem esélytelenül

Nincs könnyű sorsolása a Szegednek és a Szentesnek a férfi vízilabda OB I.-ben, az első hét forduló során kevés olyan mérkőzés szerepel a programjukban, amelyen ők lennének az egyértelmű favoritok. A szegediek jól rajtoltak, hiszen előbb Kaposváron, majd a KSI otthonában győztek, de Kiss Csaba vezetőedző nem volt elégedett a mutatott játékkal. Szombaton délután a Szentest idegenben, a Kaposvárt pedig otthon négy góllal legyőző OSC lesz az SZVE Goodwill Pharma Fortacell ellenfele a Tiszavirág sportuszodában.

Sziládi Kristóf 37 gólt lőtt szegedi sapkában a férfi vízilabda OB I. előző idényében, most viszont már az OSC játékosaként tér vissza a Tiszavirág sportuszodába.

Fotó: Gémes Sándor

– Kemény, pörgős és fárasztó mérkőzésre számítok az OSC ellen. Nagyon átalakult a vendégek játékoskerete, de úgy érzem, lehet esélyünk a három pont megszerzésére – nyilatkozta a klub közösségi oldalán Pető Attila, az Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell vízilabdázója.

A férfi vízilabda OB I. 3. fordulójának programja:

Szombat, 11.30: KSI–Debrecen. 15 óra: SZVE Goodwill Pharma Fortacell–Semmelweis OSC. 17 óra: Kaposvár–Honvéd, Miskolc–BVSC. Október 22., szerda, 19 óra: Metalcom Szentes–Szolnoki Dózsa. 20 óra: Eger–FTC.

Pénteken játszották: UVSE–Vasas 14–15.