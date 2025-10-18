Élcsapat ellen szegedi bravúr a védekezés magasiskolájával

Álomkezdés az első hazai bajnokin. Két idegenbeli siker után – a Kaposvár és a KSI ellen – itthon a nyáron újjáalakult Semmelweis OSC-vel találkozott először az SZVE Goodwill Pharma Fortacell a férfi vízilabda OB I. alapszakaszában. Átlőhetetlen falat húztak fel a szegedi játékosok Danka Benedek kapuja elé, míg a kapus négy lövésből hármat hárított. Nagyjából négy perc elteltével megérkeztek a hazai gólok, Spitz Márk jegyezte az elsőt, majd vendégválasz után Gólya és Bóbis is betalált. Négy másodperccel az első etap vége előtt Gólya Noel még távol ragasztott egy bombagólt Szitás Dávid kapujába, 4–1.

Pörge Zsombor (a labdával) a Szegedi VE OSC elleni mérkőzésén a férfi vízilabda OB I.-ben.

Fotó: Albert Péter

Annak ellenére, hogy két gólt kapott az OSC a második negyedben, a vendégek vezetőedzője, a Szenteshez ezer szállal kötődő Tóth Lászlónak csapata védekezésével akadhatott kevesebb gondja. Egy-egy találat mindkét felvonásban, a második ráadásul ez egy időkérést követően kettős emberelőnyből született. Mindezeknek köszönhetően a nagyszünetben magabiztos, 6–2-es hazai vezetés állt az eredményjelzőn.

Teljesen nem zárkózott fel az OSC

A sebzett vad a legveszélyesebb, ezt pedig a harmadik negyedben az OSC is megmutatta a Szegedi VE ellen a férfi vízilabda OB I. alapszakaszának harmadik fordulójában. Tóth László igazi hadvezérként irányította, vezényelte övéit a partról, akik jó védekezésből a még teljesen fel nem állt szegedi védelemmel szemben több gólt is dobtak. Hazai szempontból viszont szerencsére Spitz és Sánta sem maradt adós a másik oldalon, de 8–6-ról indult a záró felvonás.

Két és fél perc elteltével Gólya növelte ismét háromgólosra a különbséget. Az idővel is jól bánt a remekül védekező Szeged, így magabiztos háromgólos sikert aratott az OSC ellen. Ezzel három fordulót követően a Szeged továbbra is hibátlan, szombaton 19 órától a Honvéd vendége lesz az SZVE Goodwill Pharma Fortacell a 4. fordulóban.

Nyilatkozatok: Kiss Csaba, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell vezetőedzője: – Már az első negyedben érződött, hogy nagyon élesek vagyunk, jól védekeztünk, és Danka Beni is jól védett. Elbizonytalanodtak az OSC védői, sok rossz passzt adtak, nem lőtték el azokat a helyzeteket, amelyeket el lehetett volna. A védekezés magas iskoláját mutattuk be, ritka, hogy tíz gól elég egy ilyen magabiztos győzelemhez. Támadásban picit koncentráltabban kell majd játszanunk, de a védekezésünk bizakodásra adhat okot a közeljövőre.

Tóth László, a Semmelweis OSC vezetőedzője: – Nagyon rosszul játszottunk. Egy félidő alatt mindössze két gólt dobtunk, így ellépett tőlünk a Szeged, a nagyszünet után csak kozmetikázni tudtuk az eredményt. Akárhogy cseréltünk, senkinek sem ment kellőképpen a lövés, a védekezésünk viszont azért dicsérhető, ahogyan a kapusunk, Szitás Dávid teljesítménye is. Nem volt ennek a vereségnek előjele, de hét góllal akárcsak a Szentes elleni kupamérkőzésen, most a szegedi bajnoki sem tudtunk nyerni.

Szitás Dávid, a Semmelweis OSC játékosa: – Megérdemelten nyert a Szeged. Akadozottan támadtunk, sok pontatlan labdánk volt. Védekezésben viszont azt éreztem, hogy jók voltunk, figyeltünk a blokkokra is.

Danka Benedek, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell játékosa: – Nehéz mit mondani erre a mérkőzésre, mert a koncentráció döntötte el a három pont sorsát. A védekezésünk kiválóan működött, egy félidő alatt két gólt kapni mindig extra. Kontroll alatt tartottuk a találkozót végig, negatív momentumok során sem estünk szét mentálisan. Nagy elánnal kezdtük a bajnokságot, három meccs, három győzelem, soha rosszabb kezdést.

E.ON férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 3. forduló:

SZVE Goodwill Pharma Fortacell–Semmelweis OSC 10–7 (4–1, 2–1, 2–4, 2–1)

Szeged, Tiszavirág sportuszoda, 200 néző. Vezette: Tordai, Ádám F.

Szeged: Danka – Sánta 1, Pörge, Pető 1, Bóbis 1, Horváth V., Spitz 3. Csere: Gyovai (kapus), Báthory, Gólya 4, Kürti, Kasza, Doroszlai, Komlódi. Vezetőedző: Kiss Csaba.

OSC: Farkas D. – Klár, Mészáros Cs. 3, Gál 1, Hessels S. 1, Tóth K., Varga B. Csere: Szitás (kapus), Tátrai T., Simon S. 1, Sziládi 1, Illés H., Hessels B., Török. Vezetőedző: Tóth László.

Gól – emberelőnyből: 12/5, ill. 11/2.

Ötméteresből: -, ill. 1/1.

Kipontozódott: Gólya.