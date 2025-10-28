október 28., kedd

Futsal

1 órája

Emlékezetes estét hozott csongrádi futsalcsapat debütálása a bajnokságban

Címkék#futsal#Monolith-Tech-Tiszavirág SC#SZTE EHÖK SE

Történelmi mérkőzést rendeztek Csongrádon. Lejátszotta első mérkőzését a nyáron életre hívott Tiszavirág SC a férfi futsal NB III. Dél-keleti csoportjában. A tavalyi bronzérmes SZTE EHÖK SE 11–1-re győzött az újonc otthonában.

Becsei Dávid

Megkezdődött a férfi futsal NB III. Dél-keleti csoportjának 2025–2026-os idénye. A kilenccsapatos bajnokság újonca, a csongrádi Monolith-Tech-Tiszavirág SC népes szurkolótábor, nagyjából kétszáz fő előtt fogadta hétfőn este az előző idény bronzérmesét, az SZTE EHÖK SE-t. A szegedi csapat érvényesítette a papírformát, 4–1-es első félidő után 11–1-re nyert. A hazaiak történelmi jelentőségű első gólját a csapatkapitány Bodor Bendegúz szerezte. A mérkőzésen a hazaiak egyik játékosa, Sándor László súlyos sérülést, Achilles-ín-szakadást szenvedett.

A Tiszavirág SC NB III.-as futsalcsapata.
A Monolit-Tech-Tiszavirág SC játékoskerete a 2025–2026-os szezonban a férfi futsal NB III.-ra.
Forrás: a Tiszavirág SC Facebook-oldala

Az előző idény ötödik helyezettje, az utánpótlás játékosaira építő Szeged-Csanád Grosics Akadémia megszorongatta a címvédő Csólyospálost. A Szent Gellért Fórum csarnokában 2–1-es első játékrész után 5–4-re győzött a Bács-Kiskun vármegyei község csapata.

A férfi futsal NB III. Dél-keleti csoport további programja:

Kedd 20 óra: St. Mihály FC–Szent Mihály Kft. (helyszín: Szent Gellért Fórum). Csütörtök, 20 óra: Zákányszék KSK–Dirner-Siland FC. Szabadnapos: az Apátfalva.

