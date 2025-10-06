Először találkozott a döntő óta finálébeli ellenfelével a szegedi csapat

Áprilisban a bajnoki címért csatázott a Győrrel a Goodwill Pharma Stilaxx Szeged az Andersen ligában, most viszont az új idény második fordulójában szintén a Rába-parti csapat volt a szegediek ellenfele. Bár a címvédő nagy elánnal kezdett, háromszor is egyenlíteni tudtak a Tisza-partiak. 3–3 után azonban nem sikerült már egállá tenni a meccset, sőt, az utolsó harmad elején hárommal vezetett a Győr Makovics gólja után. A végén ugyan emberelőnyben próbálkozott még a Szeged, de nem sikerült a pontszerzés a legutóbbi bajnok otthonában. A szegediek szombaton az eddigi két meccsükön egyaránt győzedelmeskedő jászberényi Lehel HC-t fogadják a következő fordulóban.

A Goodwill Pharma Stilaxx Szeged ismét találkozott döntőbeli ellenfelével. Archív fotó: Karnok Csaba

UNI Győr ETO HC–Goodwill Pharma Stilaxx Szeged 8–5 (2–2, 4–2, 2–1)

Férfi jégkorong Andersen liga, alapszakasz, 2. forduló. Győr, 400 néző. Vezette: Balog, Korbuly, Kocsány, Zentai.

Goodwill Pharma Stilaxx Szeged: Garbacz (86%) – Elesin (1), Mátyás, Erdélyi (1), Ivanov 1 (2), Béres 2 (1) – Molnár M., Bosnyák, Jakab, Balogh B., Kaposi – Csala, Rózsa, Miszjuk 2, Kurián, Tárczy. Vezetőedző: Dósa Dávid.