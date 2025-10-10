3 órája
Edzőt váltott a legutóbbi szezonban ezüstérmes szegedi csapat
A váltás mellett döntöttek. Új tréner vezeti a jövőben a Goodwill Pharma Stilaxx Szegedet, az Andersen Ligában érdekelt csapat irányítását egy házon belülről érkező szakember veszi át.
Két fordulót követően edzőt váltott a Goodwill Pharma Stilaxx Szeged férfi jégkorong csapata, amelyet a folytatásban nem Dósa Dávid irányít. A Tisza-partiak vezetésével legutóbb döntőt játszottak az Andersen ligában, ahol a Győrrel szemben végül egy drámai csatában alulmaradtak. Mint az a klub közösségi oldalán közzétett posztból kiderül, Dósa Dávid távozik a felnőtt csapat éléről, ám a továbbiakban marad a klub kötelékében, és ebben a szezonban az U12-es és U14-es korosztályos csapatok edzőjeként folytatja a munkát.
Hazai pályán folytatja a Goodwill Pharma Stilaxx Szeged
Az Andersen ligában szereplő felnőtt csapat irányítását Lengyel Levente veszi át: a 30 éves szakember korábban a klub utánpótlásában dolgozott, játékosként pedig 2019-ben megnyerte az Erste Ligát a Ferencváros színeiben. A Goodwill Pharma Stilaxx Szeged szombaton 18 órától a bajnokságban veretlen jászberényi Lehel HC-t fogadja a szegedi műjégpályán.
