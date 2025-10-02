Alaposan megküzdöttek a szegediek a bajnoki címekért

Pestszentimrén rendezték meg az idei grappling, azaz földharc magyar bajnokságot, amelyen több szegedi sportoló is bajnoki címet szerzett. A Dedi Team versenyzői közül a először volt ott az országos bajnokságon a juniorok 66 kg-os mezőnyében Gellén Zsombor. Az ob-n debütáló harcos nehéz ellenfelekkel találkozott, és a későbbi magyar bajnoki arany-, illetve ezüstérmessel szemben maradt alul. A korosztály 71 kg-osai között viszont klubtársa, Szikora Gellért mindenkit, többek között a magyar válogatott keret elsődleges embereit is legyőzte négy mérkőzése során, így bajnoki övvel térhetett haza.

A grappling magyar bajnokságról a Dedi Team bajnoki övvel térhetett haza. Fotó: Dedi Team

Sárközi Róbert is győzött a grappling ob-n

Immáron az ötödik ikszet betöltve is bajnoki címet szerzett Sárközi Róbert, aki a 92 kg-osok mezőnyében mind a négy meccsét megnyerve hódította el a bajnoki címet úgy, hogy nála fiatalabbakkal kellett megküzdenie. A Sárközi MMA Team tagjai közül Péter Norbert szintén magyar bajnoki címet szerzett (130 kg), míg a juniorok 92 kg-os mezőnyében induló Kovács Zsombor a negyedik helyen zárt.